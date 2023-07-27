spacedesk - это удобное приложение для Android, которое позволяет расширить или дублировать экран вашего компьютера на дополнительное устройство, такое как Android-планшет или смартфон под управлением Windows.

Для подключения основного компьютера под управлением Windows к дополнительному устройству Android используется локальная сеть (Ethernet) или беспроводная локальная сеть (WLAN). Протокол TCP/IP должен быть поддерживается вашей сетью.

Как начать использовать spacedesk:

Установите программное обеспечение spacedesk DRIVER на ваш основной компьютер под управлением Windows, который будет выступать в роли сервера. Этот драйвер можно загрузить с официального сайта https://spacedesk.net. Загрузите приложение spacedesk (удаленный дисплей) на ваше дополнительное устройство, будь то планшет или смартфон под управлением Android. Откройте приложение spacedesk на вашем устройстве Android и подключитесь к вашему основному компьютеру (серверу) Windows.

Основные возможности приложения:

Расширение рабочего стола Windows: С помощью spacedesk вы можете расширить ваш рабочий стол на дополнительный монитор Android, что позволяет эффективнее управлять задачами и приложениями.

Дублирование рабочего стола Windows: Вы также можете использовать функцию зеркального отображения, чтобы точно дублировать содержимое вашего рабочего стола на устройство Android.

В целом, spacedesk - это удобное приложение, которое позволяет использовать ваше устройство Android в качестве дополнительного экрана для вашего компьютера под управлением Windows. Расширение рабочего стола и дублирование содержимого позволяют вам эффективно управлять задачами и улучшить ваш опыт работы с приложениями. Благодаря простой установке и отсутствию необходимости в интернет-соединении, spacedesk станет надежным инструментом для повышения вашей производительности.

Примечание! Оба устройства должны находиться в одной локальной сети (LAN) или глобальной сети (WAN). Нет необходимости в постоянном подключении к интернету.