spacedesk для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.91.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Удаленное управление
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2,66 Мб
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spacedesk - это удобное приложение для Android, которое позволяет расширить или дублировать экран вашего компьютера на дополнительное устройство, такое как Android-планшет или смартфон под управлением Windows.

Для подключения основного компьютера под управлением Windows к дополнительному устройству Android используется локальная сеть (Ethernet) или беспроводная локальная сеть (WLAN). Протокол TCP/IP должен быть поддерживается вашей сетью.

Как начать использовать spacedesk:

  1. Установите программное обеспечение spacedesk DRIVER на ваш основной компьютер под управлением Windows, который будет выступать в роли сервера. Этот драйвер можно загрузить с официального сайта https://spacedesk.net.
  2. Загрузите приложение spacedesk (удаленный дисплей) на ваше дополнительное устройство, будь то планшет или смартфон под управлением Android.
  3. Откройте приложение spacedesk на вашем устройстве Android и подключитесь к вашему основному компьютеру (серверу) Windows.

 Основные возможности приложения:

  • Расширение рабочего стола Windows: С помощью spacedesk вы можете расширить ваш рабочий стол на дополнительный монитор Android, что позволяет эффективнее управлять задачами и приложениями.
  • Дублирование рабочего стола Windows: Вы также можете использовать функцию зеркального отображения, чтобы точно дублировать содержимое вашего рабочего стола на устройство Android.

В целом, spacedesk - это удобное приложение, которое позволяет использовать ваше устройство Android в качестве дополнительного экрана для вашего компьютера под управлением Windows. Расширение рабочего стола и дублирование содержимого позволяют вам эффективно управлять задачами и улучшить ваш опыт работы с приложениями. Благодаря простой установке и отсутствию необходимости в интернет-соединении, spacedesk станет надежным инструментом для повышения вашей производительности.

Примечание! Оба устройства должны находиться в одной локальной сети (LAN) или глобальной сети (WAN). Нет необходимости в постоянном подключении к интернету.
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