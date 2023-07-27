spacedesk для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.91.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|datronicsoft Technology GmbH
|Категория:
|Удаленное управление
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,66 Мб
spacedesk - это удобное приложение для Android, которое позволяет расширить или дублировать экран вашего компьютера на дополнительное устройство, такое как Android-планшет или смартфон под управлением Windows.
Для подключения основного компьютера под управлением Windows к дополнительному устройству Android используется локальная сеть (Ethernet) или беспроводная локальная сеть (WLAN). Протокол TCP/IP должен быть поддерживается вашей сетью.
Как начать использовать spacedesk:
- Установите программное обеспечение spacedesk DRIVER на ваш основной компьютер под управлением Windows, который будет выступать в роли сервера. Этот драйвер можно загрузить с официального сайта https://spacedesk.net.
- Загрузите приложение spacedesk (удаленный дисплей) на ваше дополнительное устройство, будь то планшет или смартфон под управлением Android.
- Откройте приложение spacedesk на вашем устройстве Android и подключитесь к вашему основному компьютеру (серверу) Windows.
Основные возможности приложения:
- Расширение рабочего стола Windows: С помощью spacedesk вы можете расширить ваш рабочий стол на дополнительный монитор Android, что позволяет эффективнее управлять задачами и приложениями.
- Дублирование рабочего стола Windows: Вы также можете использовать функцию зеркального отображения, чтобы точно дублировать содержимое вашего рабочего стола на устройство Android.
В целом, spacedesk - это удобное приложение, которое позволяет использовать ваше устройство Android в качестве дополнительного экрана для вашего компьютера под управлением Windows. Расширение рабочего стола и дублирование содержимого позволяют вам эффективно управлять задачами и улучшить ваш опыт работы с приложениями. Благодаря простой установке и отсутствию необходимости в интернет-соединении, spacedesk станет надежным инструментом для повышения вашей производительности.
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