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Напоминатель паролей от Wi-Fi для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.4.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Wi-Fi
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 114 | Статистика
Размер:6,94 Мб
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Напоминатель паролей от Wi-Fi - незаменимое Android-приложение для пользователей, которые часто забывают пароли от своих беспроводных wi-fi сетей.

Основные возможности программы Напоминатель паролей от Wi-Fi:

  • Доступ к списку сохраненных на устройстве wifi сетей и паролей.
  • Копирование пароля выбранной сети в буфер обмена.
  • Отправка в другие приложения текстовые данные (имя сети (SSID) и пароль).
  • Создание картинки с QR-кодом параметров подключения wifi сети.
  • Поиск известной сети из списка.
  • Быстрое подключение к уже известной сети.
  • Создание резервной копии истории в файл wifi_pass_export.csv.
  • Импорт истории из файла wifi_pass_export.csv.
  • Добавление или удаление из истории точки доступа.

Для работы приложения необходимо, чтобы на устройстве были ROOT-права.

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Отзывы о программе Напоминатель паролей от Wi-Fi

Владимир про Напоминатель паролей от Wi-Fi 1.12.13 для Android [12-09-2016]

Отличная программа, нужен только рут доступ!
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