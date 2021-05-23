Напоминатель паролей от Wi-Fi для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.4.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Владимир Тимофеев
|Категория:
|Wi-Fi
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 114 | Статистика
|Размер:
|6,94 Мб
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Напоминатель паролей от Wi-Fi - незаменимое Android-приложение для пользователей, которые часто забывают пароли от своих беспроводных wi-fi сетей.
Основные возможности программы Напоминатель паролей от Wi-Fi:
- Доступ к списку сохраненных на устройстве wifi сетей и паролей.
- Копирование пароля выбранной сети в буфер обмена.
- Отправка в другие приложения текстовые данные (имя сети (SSID) и пароль).
- Создание картинки с QR-кодом параметров подключения wifi сети.
- Поиск известной сети из списка.
- Быстрое подключение к уже известной сети.
- Создание резервной копии истории в файл wifi_pass_export.csv.
- Импорт истории из файла wifi_pass_export.csv.
- Добавление или удаление из истории точки доступа.
Для работы приложения необходимо, чтобы на устройстве были ROOT-права.
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Отзывы о программе Напоминатель паролей от Wi-Fi
Владимир про Напоминатель паролей от Wi-Fi 1.12.13 для Android [12-09-2016]
Отличная программа, нужен только рут доступ!
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