Напоминатель паролей от Wi-Fi - незаменимое Android-приложение для пользователей, которые часто забывают пароли от своих беспроводных wi-fi сетей.

Основные возможности программы Напоминатель паролей от Wi-Fi:

Доступ к списку сохраненных на устройстве wifi сетей и паролей.

Копирование пароля выбранной сети в буфер обмена.

Отправка в другие приложения текстовые данные (имя сети (SSID) и пароль).

Создание картинки с QR-кодом параметров подключения wifi сети.

Поиск известной сети из списка.

Быстрое подключение к уже известной сети.

Создание резервной копии истории в файл wifi_pass_export.csv.

Импорт истории из файла wifi_pass_export.csv.

Добавление или удаление из истории точки доступа.

Для работы приложения необходимо, чтобы на устройстве были ROOT-права.