Uninstaller 1.5.2 для Android
Uninstaller - утилита для деинсталлирования установленных приложений. Можно просматривать список приложений с различными способами сортировки. Удаление происходит в
KingRoot 5.2.2 для Android
KingRoot – если вы захотите получить права Root на своем Android-устройстве и при этом не сильно заморачиваться с подключениями к ПК, то приложение идеально вам
Говорящий телефон 2.3.3 для Android
Говорящий телефон – расскажет пользователю о состоянии беспроводных коммуникаций, оповестит, если на устройстве не осталось свободной памяти и во время завершения
Google Play Store 18.8.16-all 294806574 для Android
Официальный магазин программ, игр, музыки, фильмов, журналов и книг от Интернет-гиганта Google, который включает в себя набор сервисов для функционирования и
SD Maid 4.15.6 для Android
SD Maid – всем известно, что в процессе эксплуатации ОС Android, на устройстве накапливаются журналы, отчеты о сбоях, дубликаты и другие ненужные файлы. Утилита
Яндекс.Клавиатура 20.2.3 для Android
Яндекс.Клавиатура – современная электронная клавиатура представляет собой нечто большее, чем банальный набор слов и фраз. Данное приложение собрала все лучшие