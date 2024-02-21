enTeacher - сборник упражнений и тестов для изучения и совершенствования английского языка на различных уровнях трудности.

Вы можете учить новые слова, правильное использование слов в различных контекстах, грамматику и применение английского в различных ситуациях.

Предлагает 6 уровней сложности и более 500 упражнений (50 бесплатно).

Любое упражнение можно запускать в режиме "Обучение" или "Тест":

В режиме УЧЁБА , когда вы даёте неправильный ответ, вопрос будет повторён позже, а упражнение закончится только тогда, когда вы наконец дадите правильные ответы на все вопросы.

В режиме ТЕСТ каждый вопрос задаётся лишь однажды, и вы получаете оценку по шкале 1-6 в конце теста на основании процента верных ответов.

Типы упражнений: