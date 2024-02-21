enTeacher для Android
|Оценка:
|3.67/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Karamba Labs Ltd.
|Категории:
|Обучающий софт - Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 147 | Статистика
|Размер:
|18,6 Мб
|СКАЧАТЬ
enTeacher - сборник упражнений и тестов для изучения и совершенствования английского языка на различных уровнях трудности.
Вы можете учить новые слова, правильное использование слов в различных контекстах, грамматику и применение английского в различных ситуациях.
Предлагает 6 уровней сложности и более 500 упражнений (50 бесплатно).
Любое упражнение можно запускать в режиме "Обучение" или "Тест":
- В режиме УЧЁБА , когда вы даёте неправильный ответ, вопрос будет повторён позже, а упражнение закончится только тогда, когда вы наконец дадите правильные ответы на все вопросы.
- В режиме ТЕСТ каждый вопрос задаётся лишь однажды, и вы получаете оценку по шкале 1-6 в конце теста на основании процента верных ответов.
Типы упражнений:
- Выберите слово или фразу, подходящую для завершения предложения.
- Выберите надпись, соответствующую картинке.
- Прослушайте материал и выберите правильный ответ.
- Перетащите работы и поместите их под соответствующие картинки.
- Наберите название предмета на картинке.
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