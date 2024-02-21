enTeacher для Android

Описание
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Оценка: 3.67/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Обучающий софт - Языки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 147 | Статистика
Размер:18,6 Мб
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enTeacher - сборник упражнений и тестов для изучения и совершенствования английского языка на различных уровнях трудности.

Вы можете учить новые слова, правильное использование слов в различных контекстах, грамматику и применение английского в различных ситуациях.

Предлагает 6 уровней сложности и более 500 упражнений (50 бесплатно).

Любое упражнение можно запускать в режиме "Обучение" или "Тест":

  • В режиме УЧЁБА , когда вы даёте неправильный ответ, вопрос будет повторён позже, а упражнение закончится только тогда, когда вы наконец дадите правильные ответы на все вопросы.
  • В режиме ТЕСТ каждый вопрос задаётся лишь однажды, и вы получаете оценку по шкале 1-6 в конце теста на основании процента верных ответов.

Типы упражнений:

  • Выберите слово или фразу, подходящую для завершения предложения.
  • Выберите надпись, соответствующую картинке.
  • Прослушайте материал и выберите правильный ответ.
  • Перетащите работы и поместите их под соответствующие картинки.
  • Наберите название предмета на картинке.
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Отзывы о программе enTeacher

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