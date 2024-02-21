efTeacher для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.16 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Русский, Французский
|Разработчик:
|Karamba Labs Ltd.
|Категории:
|Обучающий софт - Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 989 | Статистика
|Размер:
|13,11 Мб
|СКАЧАТЬ
efTeacher - сборник упражнений и тестов для изучения и совершенствования французского языка на разный уровнях сложности.
Можно учить новые слова, правильное словоупотребление в различных контекстах, грамматику и применение французского языка в различных ситуациях. Более 200 упражнений (20 бесплатно).
Любое упражнение можно запускать в режиме ОБУЧЕНИЕ или ТЕСТ.
- В режиме УЧЁБА, когда вы даёте неправильный ответ, вопрос будет повторён позже, а упражнение закончится только тогда, когда вы наконец дадите правильные ответы на все вопросы.
- В режиме ТЕСТ каждый вопрос задаётся лишь однажды, и вы получаете оценку по шкале 1–6 в конце теста на основании процента верных ответов.
Разные уровни трудности представлены цветом пиктограмм.
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