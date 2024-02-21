efTeacher - сборник упражнений и тестов для изучения и совершенствования французского языка на разный уровнях сложности.

Можно учить новые слова, правильное словоупотребление в различных контекстах, грамматику и применение французского языка в различных ситуациях. Более 200 упражнений (20 бесплатно).

Любое упражнение можно запускать в режиме ОБУЧЕНИЕ или ТЕСТ.

В режиме УЧЁБА, когда вы даёте неправильный ответ, вопрос будет повторён позже, а упражнение закончится только тогда, когда вы наконец дадите правильные ответы на все вопросы.

В режиме ТЕСТ каждый вопрос задаётся лишь однажды, и вы получаете оценку по шкале 1–6 в конце теста на основании процента верных ответов.

Разные уровни трудности представлены цветом пиктограмм.