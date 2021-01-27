AppLock для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.88.12 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|GO Dev Team
|Категория:
|Локеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 086 | Статистика
|Размер:
|15,5 Мб
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AppLock - мощное приложение для защиты пользовательской конфиденциальной информации на мобильных устройствах на основе операционной системы Android. Программа позволяет не беспокоиться о сохранности списка контактов, личных фотографий, истории звонков, паролей и др.
AppLock Pro-Privacy&DIY блокирует выбранные пользователем приложений (включая системные), позволяя установить пароль на запуск мессенджеров, электронной почты, запретить включение Wi-Fi, Bluetooth, мобильной передачи данных и синхронизации и т.д.
Основные возможности AppLock Pro-Privacy&DIY:
- Мониторинг установки и удаления программ.
- Безопасный ввод паролей, PIN-кодов и паттернов.
- Наличие гостевого режима.
- Функция автоматического изменения настроек в зависимости от контекста.
- Экран блокировки.
- Исправлена ошибка на безопасном экране блокировки
- Оптимизирована функция тревоги при взломе
- Оптимизирован интерфейс
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