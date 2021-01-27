AppLock - мощное приложение для защиты пользовательской конфиденциальной информации на мобильных устройствах на основе операционной системы Android. Программа позволяет не беспокоиться о сохранности списка контактов, личных фотографий, истории звонков, паролей и др.

AppLock Pro-Privacy&DIY блокирует выбранные пользователем приложений (включая системные), позволяя установить пароль на запуск мессенджеров, электронной почты, запретить включение Wi-Fi, Bluetooth, мобильной передачи данных и синхронизации и т.д.

Основные возможности AppLock Pro-Privacy&DIY: