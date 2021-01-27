AppLock для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.88.12 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Локеры
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 086 | Статистика
Размер:15,5 Мб
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AppLock - мощное приложение для защиты пользовательской конфиденциальной информации на мобильных устройствах на основе операционной системы Android. Программа позволяет не беспокоиться о сохранности списка контактов, личных фотографий, истории звонков, паролей и др.

AppLock Pro-Privacy&DIY блокирует выбранные пользователем приложений (включая системные), позволяя установить пароль на запуск мессенджеров, электронной почты, запретить включение Wi-Fi, Bluetooth, мобильной передачи данных и синхронизации и т.д.

Основные возможности AppLock Pro-Privacy&DIY:

  • Мониторинг установки и удаления программ.
  • Безопасный ввод паролей, PIN-кодов и паттернов.
  • Наличие гостевого режима.
  • Функция автоматического изменения настроек в зависимости от контекста.
  • Экран блокировки.
Что нового в AppLock 1.88.12?
  • Исправлена ошибка на безопасном экране блокировки
  • Оптимизирована функция тревоги при взломе
  • Оптимизирован интерфейс
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