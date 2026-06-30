Applock для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
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Категория:Локеры
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:5.1 Мб
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Applock — приложение для защиты личной информации и ограничения доступа к установленным программам на мобильном устройстве. Предназначено для предотвращения просмотра личных данных другими пользователями телефона и помогает сохранить конфиденциальность сообщений, фотографий, файлов и настроек приложений.

Для защиты данных предусмотрены два варианта блокировки: графический ключ и PIN-код. Можно выбрать удобный способ подтверждения доступа в зависимости от своих предпочтений. Графический ключ позволяет быстро разблокировать приложения в повседневном использовании, а PIN-код обеспечивает дополнительный уровень защиты.

В приложении предусмотрена функция восстановления доступа при потере или забытом пароле. Для повышения безопасности Блокировка приложений Applock ограничивает количество попыток ввода данных для разблокировки.

Список основных возможностей Applock:

  • Защита отдельных приложений с помощью пароля или графического ключа.
  • Блокировка доступа к сообщениям, контактам, звонкам, галерее и другим разделам телефона.
  • Скрытие личных фотографий и видео от постороннего просмотра.
  • Ограничение доступа к мессенджерам и социальным сетям.
  • Предотвращение изменения настроек и нежелательных действий на устройстве.
  • Выбор способа разблокировки с помощью PIN-кода или графического ключа.
  • Возможность восстановления доступа при потере пароля.
  • Ограничение количества неправильных попыток ввода для защиты от подбора пароля.
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