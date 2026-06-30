Applock — приложение для защиты личной информации и ограничения доступа к установленным программам на мобильном устройстве. Предназначено для предотвращения просмотра личных данных другими пользователями телефона и помогает сохранить конфиденциальность сообщений, фотографий, файлов и настроек приложений.

Для защиты данных предусмотрены два варианта блокировки: графический ключ и PIN-код. Можно выбрать удобный способ подтверждения доступа в зависимости от своих предпочтений. Графический ключ позволяет быстро разблокировать приложения в повседневном использовании, а PIN-код обеспечивает дополнительный уровень защиты.

В приложении предусмотрена функция восстановления доступа при потере или забытом пароле. Для повышения безопасности Блокировка приложений Applock ограничивает количество попыток ввода данных для разблокировки.

Список основных возможностей Applock: