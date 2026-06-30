Applock для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Stolitomson VPN
|Категория:
|Локеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|5.1 Мб
|СКАЧАТЬ
Applock — приложение для защиты личной информации и ограничения доступа к установленным программам на мобильном устройстве. Предназначено для предотвращения просмотра личных данных другими пользователями телефона и помогает сохранить конфиденциальность сообщений, фотографий, файлов и настроек приложений.
Для защиты данных предусмотрены два варианта блокировки: графический ключ и PIN-код. Можно выбрать удобный способ подтверждения доступа в зависимости от своих предпочтений. Графический ключ позволяет быстро разблокировать приложения в повседневном использовании, а PIN-код обеспечивает дополнительный уровень защиты.
В приложении предусмотрена функция восстановления доступа при потере или забытом пароле. Для повышения безопасности Блокировка приложений Applock ограничивает количество попыток ввода данных для разблокировки.
Список основных возможностей Applock:
- Защита отдельных приложений с помощью пароля или графического ключа.
- Блокировка доступа к сообщениям, контактам, звонкам, галерее и другим разделам телефона.
- Скрытие личных фотографий и видео от постороннего просмотра.
- Ограничение доступа к мессенджерам и социальным сетям.
- Предотвращение изменения настроек и нежелательных действий на устройстве.
- Выбор способа разблокировки с помощью PIN-кода или графического ключа.
- Возможность восстановления доступа при потере пароля.
- Ограничение количества неправильных попыток ввода для защиты от подбора пароля.
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