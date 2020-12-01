Umbrella - Adblock & Firewall для Android
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Umbrella - Adblock & Firewall - мобильный инструмент для блокировки рекламы и контроля трафика. Это уникальное решение для блокировки рекламы в приложениях, играх, браузерах со встроенным брандмауэром для ограничения доступа в Интернет в ваших приложениях.
Не требуется ROOT доступ.
Ключевые особенности Umbrella - Adblock & Firewall:
- Блокирует рекламу везде - вы забудете о рекламе в своих любимых приложениях, браузерах и на любом сайте. Блокировка рекламы в играх позволит вам не отвлекаться на раздражающие объявления.
- Используя встроенный в приложение Umbrella файрвол, вы можете надежно ограничить доступ в Интернет определенным приложениям и снизить расходы на мобильный Интернет до 50%!
- Защита ваших личных данных от любых онлайн-трекеров и аналитических систем во время серфинга в Интернете.
|Лицензия:
|Демо версия
|Версия:
|1.5.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Испанский
|Разработчик:
|Mobisoft LLC
|Категория:
|Локеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3,25 Мб
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