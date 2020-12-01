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Umbrella - Adblock & Firewall для Android

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Umbrella - Adblock & Firewall 1.5.3Описание
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Umbrella - Adblock & Firewall - мобильный инструмент для блокировки рекламы и контроля трафика. Это уникальное решение для блокировки рекламы в приложениях, играх, браузерах со встроенным брандмауэром для ограничения доступа в Интернет в ваших приложениях.

Не требуется ROOT доступ.

Ключевые особенности Umbrella - Adblock & Firewall:

  • Блокирует рекламу везде - вы забудете о рекламе в своих любимых приложениях, браузерах и на любом сайте. Блокировка рекламы в играх позволит вам не отвлекаться на раздражающие объявления.
  • Используя встроенный в приложение Umbrella файрвол, вы можете надежно ограничить доступ в Интернет определенным приложениям и снизить расходы на мобильный Интернет до 50%!
  • Защита ваших личных данных от любых онлайн-трекеров и аналитических систем во время серфинга в Интернете.
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Лицензия: Демо версия
Версия:1.5.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский, Испанский
Разработчик:
Категория:Локеры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:3,25 Мб
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Отзывы о программе Umbrella - Adblock & Firewall

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