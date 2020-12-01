ТОП-сегодня раздела "Локеры"

Echo Notification Lockscreen 0.9.108 Echo Notification Lockscreen – небольшой и шустрый экран блокировки с простым интерфейсом и функцией отображения сообщений. Приложение автоматически группирует сообщения, позволяет откладывать уведомления, устанавливать графический пароль

App Lock 2.3.0 App Lock - утилита, при помощи которой можно закрыть доступ к некоторым приложениям при помощи пароля. При попытке запустить закрытое приложение будет предложено ввести пароль

AppBlock 1.2 AppBlock - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно выбрать установленные на мобильном устройстве программы (к примеру отвлекающие Вас от текущих важных дел) и заблокировать их работу в заданное время

ES App Locker 1.1.5 ES App Locker - полезное Android-приложение, которое позволяет заблокировать любое приложение на своем мобильном устройстве (включая системные приложения)

AppLock Pro-Privacy&DIY 1.35.4 AppLock Pro-Privacy&DIY - мощное приложение для защиты пользовательской конфиденциальной информации на мобильных устройствах на основе операционной системы Android