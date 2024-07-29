AppLock для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.1.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Eywin Apps
|Категория:
|Локеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|34.45 Мб
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AppLock Pro – это надежное приложение для защиты ваших данных и конфиденциальной информации. С его помощью вы можете легко заблокировать доступ к своим приложениям или фотографиям, выбирая различные модели блокировки. Это приложение является одним из лучших решений для предотвращения несанкционированного доступа к вашим приложениям.
AppLock Pro предоставляет вам возможность установить пароль, графический ключ или воспользоваться отпечатком пальца для защиты ваших приложений и данных. Вы можете выбрать модель блокировки, которая наиболее удобна для вас. Приложение эффективно защищает вашу конфиденциальность и предотвращает проникновение злоумышленников в заблокированные приложения без вашего разрешения. AppLock Pro также предлагает дополнительные меры безопасности, такие как шпионская камера и поддельные сообщения об ошибке, чтобы сделать вашу защиту еще более надежной.
Приложение блокирует уведомления от заблокированных приложений, позволяет настроить время повторной блокировки и установить таймер для временной деактивации блокировки. Вы также можете настроить тему и фон приложения, выбирая изображения из галереи. AppLock Pro оптимизирован для минимального потребления батареи и оперативной памяти, а также предлагает возможность использования без рекламы за небольшую плату.
Основные возможности AppLock Pro
- Блокировка приложений: защита частных приложений (WeChat, настройки, сообщения, мессенджеры и т.д.) с помощью пароля, отпечатка пальца, графического ключа или кода детонации.
- Шпионская камера: делает селфи злоумышленника при попытке открыть заблокированное приложение и сохраняет фото в галерее.
- Поддельное сообщение об ошибке: отображение поддельного сообщения при попытке открыть заблокированное приложение.
- Скрытие уведомлений: блокировка уведомлений от заблокированных приложений.
- Таймер блокировки: возможность установки таймера для временной деактивации блокировки.
- Время повторной блокировки: настройка времени повторной активации блокировки.
- Шпионская сигнализация: громкий сигнал при пяти неверных попытках ввода пароля.
- Настройка темы и фона: возможность выбора изображения из галереи для фона.
- Дополнительные функции: вибрация, видимость линии, состояние системы, уведомление о новых приложениях, блокировка меню недавних приложений.
- Оптимизация: минимальное потребление батареи и оперативной памяти, возможность использования без рекламы за небольшую плату.
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