AppLock - приложение для защиты конфиденциальных данных, обеспечивающее безопасный доступ к личной информации на устройстве с помощью PIN-кода, графического ключа или отпечатка пальца. Это удобный и надежный способ заблокировать доступ к важным приложениям и файлам, предотвращая несанкционированное использование и обеспечивая защиту личных данных. AppLock подходит для блокировки социальных сетей, мессенджеров, галерей, банковских приложений и других важных данных, помогая избежать случайных платежей и утечек информации.

Основные возможности приложения AppLock:

Защита личных данных с использованием PIN-кода, графического ключа или отпечатка пальца для доступа к приложениям и файлам.

Блокировка доступа к мессенджерам и социальным сетям, таким как WhatsApp, Instagram, Facebook, предотвращая просмотр чатов и сообщений.

Полная защита галереи, контактов, сообщений и других данных от несанкционированного доступа.

Блокировка Google Pay и Paypal для предотвращения случайных платежей и покупок.

Защищенное хранилище для скрытия фото и видео, доступное только с вводом пароля.

Автоматическая фотография при неудачной попытке доступа: фотографирует злоумышленника, пытающегося войти с неверным паролем.

Замаскировка приложения: позволяет скрыть значок AppLock под видом другого приложения.

Защита от случайного удаления скрытых файлов и данных.

Индивидуализация тем для выбора подходящего оформления экрана блокировки.

Дополнительные функции: Скрытие пути графического ключа для предотвращения визуального доступа к коду разблокировки. Случайная раскладка клавиатуры для повышения безопасности пароля. Настройки повторной блокировки: возможность настроить повторную блокировку приложений. Автоматическое обнаружение и блокировка новых установленных приложений.



AppLock требует разрешения на доступ ко всем файлам, что позволяет скрывать фото, видео и другие файлы, а также специальное разрешение для оптимизации производительности и блокировки. AppLock предоставляет высокую степень защиты данных и помогает избежать утечек конфиденциальной информации благодаря интуитивно понятному интерфейсу и множеству настроек безопасности.