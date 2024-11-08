Applock для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Trusted Tools
|Категория:
|Локеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|18.4 Мб
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AppLock - приложение для защиты конфиденциальных данных, обеспечивающее безопасный доступ к личной информации на устройстве с помощью PIN-кода, графического ключа или отпечатка пальца. Это удобный и надежный способ заблокировать доступ к важным приложениям и файлам, предотвращая несанкционированное использование и обеспечивая защиту личных данных. AppLock подходит для блокировки социальных сетей, мессенджеров, галерей, банковских приложений и других важных данных, помогая избежать случайных платежей и утечек информации.
Основные возможности приложения AppLock:
- Защита личных данных с использованием PIN-кода, графического ключа или отпечатка пальца для доступа к приложениям и файлам.
- Блокировка доступа к мессенджерам и социальным сетям, таким как WhatsApp, Instagram, Facebook, предотвращая просмотр чатов и сообщений.
- Полная защита галереи, контактов, сообщений и других данных от несанкционированного доступа.
- Блокировка Google Pay и Paypal для предотвращения случайных платежей и покупок.
- Защищенное хранилище для скрытия фото и видео, доступное только с вводом пароля.
- Автоматическая фотография при неудачной попытке доступа: фотографирует злоумышленника, пытающегося войти с неверным паролем.
- Замаскировка приложения: позволяет скрыть значок AppLock под видом другого приложения.
- Защита от случайного удаления скрытых файлов и данных.
- Индивидуализация тем для выбора подходящего оформления экрана блокировки.
- Дополнительные функции:
- Скрытие пути графического ключа для предотвращения визуального доступа к коду разблокировки.
- Случайная раскладка клавиатуры для повышения безопасности пароля.
- Настройки повторной блокировки: возможность настроить повторную блокировку приложений.
- Автоматическое обнаружение и блокировка новых установленных приложений.
AppLock требует разрешения на доступ ко всем файлам, что позволяет скрывать фото, видео и другие файлы, а также специальное разрешение для оптимизации производительности и блокировки. AppLock предоставляет высокую степень защиты данных и помогает избежать утечек конфиденциальной информации благодаря интуитивно понятному интерфейсу и множеству настроек безопасности.
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Admin
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