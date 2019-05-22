TrayStatus для Windows

TrayStatus 4.0

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Описание TrayStatus 4.0Описание   Скачать TrayStatus 4.0СКАЧАТЬ (4,89 Мб) Скриншоты TrayStatus 4.0Скриншоты (3)   Статистика TrayStatus 4.0Статистика   Отзывы о TrayStatus 4.0Отзывы (0)  
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TrayStatus - небольшая утилита для индикации в системном трее информации о нажатых кнопках NumLock, CapsLock и других функциональных клавиш. Не все современные ПК и ноутбуки оснащены световыми индикаторами активности жесткого диска или задействованной цифровой панели, что не удобно и не практично. В этом случае данная программа поможет решить такую проблему.

Приложение может показывать в системном трее такую информацию как:

  • статус клавиши CapsLock,
  • статус клавиши NumLock,
  • статус клавиши Scroll Lock,
  • статус клавиши Alt,
  • статус клавиши Ctrl,
  • статус клавиши Shift,
  • статус клавиши Windows,
  • активность жесткого диска (скорость чтения и записи).

Все данные отображаются в виде отдельных значков, наличие которых легко регулируется в настройках. В общем, все очень легко, удобно и информативно.

TrayStatus
TrayStatus
TrayStatus
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 767
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения
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Отзывы о программе TrayStatus

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