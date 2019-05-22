TrayStatus - небольшая утилита для индикации в системном трее информации о нажатых кнопках NumLock, CapsLock и других функциональных клавиш. Не все современные ПК и ноутбуки оснащены световыми индикаторами активности жесткого диска или задействованной цифровой панели, что не удобно и не практично. В этом случае данная программа поможет решить такую проблему.

Приложение может показывать в системном трее такую информацию как:

статус клавиши CapsLock,

статус клавиши NumLock,

статус клавиши Scroll Lock,

статус клавиши Alt,

статус клавиши Ctrl,

статус клавиши Shift,

статус клавиши Windows,

активность жесткого диска (скорость чтения и записи).

Все данные отображаются в виде отдельных значков, наличие которых легко регулируется в настройках. В общем, все очень легко, удобно и информативно.