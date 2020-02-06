Player FM для Android

Player FM 4.12.0.14 для Android

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Описание Player FM 4.12.0.14 для AndroidОписание   Скачать Player FM 4.12.0.14 для AndroidСКАЧАТЬ (25,06 Мб) Скриншоты Player FM 4.12.0.14 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика Player FM 4.12.0.14 для AndroidСтатистика   Отзывы о Player FM 4.12.0.14 для AndroidОтзывы (0)  
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3.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 3.50 из 5
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Player FM - отличный облачный подкаст-менеджер для Android, с помощью которого можно быстро и легко найти аудиоканалы на любой вкус. Присутствует синхронизация между устройствами, контроль скорости воспроизведения, таймер сна, интерактивные уведомления, виджеты рабочего стола и блокировка экрана, а также поддерживается воспроизведение офлайн.

Основные возможности:

  • Большое количество актуальных тем (более 500).
  • Более 50000 каналов.
  • Наличие контроля скорости и таймера сна.
  • Поиск по каталогу.
  • Интерактивные уведомления.
  • Личные рекомендации.
  • Виджеты рабочего стола и блокировка экрана.
  • Прослушивание локальных файлов.
  • Облачная синхронизация на различных платформах.
  • Возможность подписываться не только на отдельные каналы, но и на целые темы.
  • Наличие офлайн-режима.
  • Возможность выбора эпизодов.
  • История прослушиваний.
  • Поддержка Chromecast, Android Wear и многое другое.
Что нового в Player FM 4.12.0.14 для Android?
  • Ошибки исправлены.
Player FM
Player FM
Player FM
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 268
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры - Радио
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Отзывы о программе Player FM

Admin

Отзывов о программе Player FM 4.12.0.14 для Android пока нет, можете добавить...

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