DocPad - классный функциональный текстовый редактор с достаточно разнообразным набором опций и дополнительных инструментов. Тут можно использовать закладки, менять кодировку текста, конвертировать регистр символов, поддерживается работа с макросами, есть раздел проверки орфографии, встроена функция поиска и замены текста, возможно удаление пробелов в конце строки, автоматическая расстановка отступов и пр.

Для удобства прямо в редактор встроены калькулятор и календарь, а также доступна полная статистическая информация о количестве символов, строк и параграфов в тексте. Возможно вам пригодится и опция преобразования текста в речь, однако для этого понадобится системный синтезатор речи.

Внешний вид программы полностью настраивается за счет применения одной из множества обложек (скинов), что делает использование приложения еще более приятным и комфортным. В целом, DocPad станет хорошей альтернативой стандартному блокноту Windows, предлагая пользователю больше инструментов для редактирования и обработки текста.