DocPad для Windows

DocPad 23.0

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5.00 из 5, всего оценок - 2
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DocPad - классный функциональный текстовый редактор с достаточно разнообразным набором опций и дополнительных инструментов. Тут можно использовать закладки, менять кодировку текста, конвертировать регистр символов, поддерживается работа с макросами, есть раздел проверки орфографии, встроена функция поиска и замены текста, возможно удаление пробелов в конце строки, автоматическая расстановка отступов и пр.

Для удобства прямо в редактор встроены калькулятор и календарь, а также доступна полная статистическая информация о количестве символов, строк и параграфов в тексте. Возможно вам пригодится и опция преобразования текста в речь, однако для этого понадобится системный синтезатор речи.

Внешний вид программы полностью настраивается за счет применения одной из множества обложек (скинов), что делает использование приложения еще более приятным и комфортным. В целом, DocPad станет хорошей альтернативой стандартному блокноту Windows, предлагая пользователю больше инструментов для редактирования и обработки текста.

DocPad
DocPad
DocPad
DocPad
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 400
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе DocPad

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