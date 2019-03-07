MEmu для Windows

MEmu 6.1.0.0

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Описание MEmu 6.1.0.0Описание   Скачать MEmu 6.1.0.0СКАЧАТЬ (288,8 Мб) Скриншоты MEmu 6.1.0.0Скриншоты (11)   Статистика MEmu 6.1.0.0Статистика   Отзывы о MEmu 6.1.0.0Отзывы (14)  
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4.42 из 5, всего оценок - 26
  • Рейтинг программы - 4.42 из 5
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MEmu - один из лучших эмуляторов операционной системы Android, который позволит вам насладиться всеми приложениями и играми этой мобильной платформы прямо на своем компьютере под управлением Windows. Теперь если вам хочется протестировать какую-то программу или просто поиграть в одну из множества увлекательнейших игр гугловской операционки, то необязательно даже иметь реальное устройство.

Этот эмулятор полностью настраивается на ваши предпочтения и потребности. Кроме регулировки опций самой системы Android, присутствуют дополнительные настройки, такие как выбор разрешения экрана (вплоть до полноэкранного), размещение панели навигации (сверху, снизу, скрывать), использование виртуальной клавиатуры, быстрое получение Root-прав и др. Удобно, что отдельно реализованы кнопки для скриншота, встряхивания, изменения ориентации экрана, очистки памяти, регулировки громкости.

Устанавливать новые приложения можно как из Google Play (нужен аккаунт гугл), так и используя apk-файл. Для второго варианта предусмотрена специальная кнопка на панели задач, либо же достаточно просто кликнуть два раза по самому файлу, и программа появится на экране виртуального девайса.

Если вы протестировали приложение и хотите иметь его на своем реальном устройство, то в MEmu для этого предусмотрели быстрый перенос через специальную кнопку на все той же панели задач: подключите свой смартфон или планшет к ПК через USB-кабель и дождитесь установки.

Стоит также отметить, что в эмуляторе доступна привязка "механической" клавиатуры ПК к определенным действиям на виртуальном устройстве: использование для управления крестовины AWDS, курсора для стрельбы, датчика гравитации и т.д., что значительно упростит игровой процесс, особенно в шутерах.

В целом, MEmu действительно удобный во всех отношениях эмулятор Android, который позволит вам полноценно использовать все преимущества и возможности этой операционки на обычном ПК.

Что нового в MEmu 6.1.0.0?
  • Исправлены ошибки
MEmu
MEmu
MEmu
MEmu
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)24 / 20 743
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭмуляторы
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Отзывы о программе MEmu

Алексей про MEmu 5.6.2.1 [20-10-2018]

На макбук про 2015 возможно установить?
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Максим про MEmu 5.2.5.0 [22-05-2018]

Эмулятор шустро запускается. На этом плюсы заканчиваются! После установки эмуля 5.2.3 или 5.2.5 (последняя на момент коммента) постоянно вылетает ошибка гугл сервисов. Вылечить ее не удалось никакими махинациями. Далее назойливая реклама. И хуже всего это невозможность переключить клавиатуру. Тупо те гайды не подходят! Нет таких же настроек уже. Интуитивно выбираю и настраиваю другую клаву и добавляю 2 языка англ и рус. В итоге - БОЛТ! И какого буя я должен задрачивать себе нервы, если Нокс или Блюстакс автоматически понимает раскладку клавы на пк и сам все переключает. Рекламы меньше, ошибок с гугл нет. Видимо просто говно а не эмуль
4 | | Ответить

Николай про MEmu 5.1.0.1 [18-03-2018]

не устанавливайте на диск "C"
2 | 15 | Ответить

YSim в ответ Николай про MEmu 5.5.5.0 [05-08-2018]

При установке кликните 'Выборочно' и выберите папку
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Стас про MEmu 3.7.0.0 [31-01-2018]

я не понял оно у меня не запускается а у вас да ПАЧЕМУ?
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Арсений в ответ Стас про MEmu 5.6.1.1 [08-10-2018]

У вас движок старенький для эмулятора, и совет: мой друг играл
долго на пк через эмулятор итог - сгорела видеокарта!
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Илья про MEmu 3.6.7.0 [22-12-2017]

А на I7 будет тянуть, без тормозов?
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Дмитрий в ответ Илья про MEmu 6.0.8.1 [07-02-2019]

Братан конечно I7 топовый процессор
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