MEmu - один из лучших эмуляторов операционной системы Android, который позволит вам насладиться всеми приложениями и играми этой мобильной платформы прямо на своем компьютере под управлением Windows. Теперь если вам хочется протестировать какую-то программу или просто поиграть в одну из множества увлекательнейших игр гугловской операционки, то необязательно даже иметь реальное устройство.

Этот эмулятор полностью настраивается на ваши предпочтения и потребности. Кроме регулировки опций самой системы Android, присутствуют дополнительные настройки, такие как выбор разрешения экрана (вплоть до полноэкранного), размещение панели навигации (сверху, снизу, скрывать), использование виртуальной клавиатуры, быстрое получение Root-прав и др. Удобно, что отдельно реализованы кнопки для скриншота, встряхивания, изменения ориентации экрана, очистки памяти, регулировки громкости.

Устанавливать новые приложения можно как из Google Play (нужен аккаунт гугл), так и используя apk-файл. Для второго варианта предусмотрена специальная кнопка на панели задач, либо же достаточно просто кликнуть два раза по самому файлу, и программа появится на экране виртуального девайса.

Если вы протестировали приложение и хотите иметь его на своем реальном устройство, то в MEmu для этого предусмотрели быстрый перенос через специальную кнопку на все той же панели задач: подключите свой смартфон или планшет к ПК через USB-кабель и дождитесь установки.

Стоит также отметить, что в эмуляторе доступна привязка "механической" клавиатуры ПК к определенным действиям на виртуальном устройстве: использование для управления крестовины AWDS, курсора для стрельбы, датчика гравитации и т.д., что значительно упростит игровой процесс, особенно в шутерах.

В целом, MEmu действительно удобный во всех отношениях эмулятор Android, который позволит вам полноценно использовать все преимущества и возможности этой операционки на обычном ПК.