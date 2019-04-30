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Snaappy 3.1 для iPhone
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Snaappy - стильный мессенжер от российских разработчиков, с помощью которого удобно общаться с друзьями в режиме реального времени. Основной фишкой этого чат-приложения является функция live-typing, позволяющая следить за набором текста собеседником, что дает возможность понять друг друга буквально с полуслова.
Тут вы сможете общаться один-на-один и в групповых чатах, использовать эмоциональные стикеры в виде забавных медвежат и даже совершать аудио и видео звонки в хорошем качестве.
Канал обмена данными надежно зашифрован, история переписки нигде не сохраняется. Более того, вы можете воспользоваться функцией исчезающих сообщений, чтобы вообще не переживать за утечку конфиденциальной и личной информации.
Из других особенностей стоит отметить ведения своего профиля, который является своеобразным журналом вашей активности, позволяя поделиться самыми яркими моментами жизни, выкладывать фотографии, публиковать интересные материалы и т.д.
Основные характеристики мессенжера:
- технология live-typing, позволяющая видеть набор текста собеседника,
- аудио и видео звонки,
- веселый набор эмоциональных стикеров,
- текстовые, аудио и видео сообщения,
- отличный стильный дизайн,
- функция fast-reply - быстрые ответы для отправки анимированных стикеров всего в одно касание,
- групповые чаты,
- ведение личного профиля,
- высокий уровень безопасности.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app
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