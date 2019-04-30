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Snaappy для iOS

Snaappy 3.1 для iPhone

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Описание Snaappy 3.1 для iPhoneОписание   Скачать Snaappy 3.1 для iPhoneСКАЧАТЬ (178.54 Мб) Скриншоты Snaappy 3.1 для iPhoneСкриншоты (5)   Статистика Snaappy 3.1 для iPhoneСтатистика   Отзывы о Snaappy 3.1 для iPhoneОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Snaappy - стильный мессенжер от российских разработчиков, с помощью которого удобно общаться с друзьями в режиме реального времени. Основной фишкой этого чат-приложения является функция live-typing, позволяющая следить за набором текста собеседником, что дает возможность понять друг друга буквально с полуслова.

Тут вы сможете общаться один-на-один и в групповых чатах, использовать эмоциональные стикеры в виде забавных медвежат и даже совершать аудио и видео звонки в хорошем качестве.

Канал обмена данными надежно зашифрован, история переписки нигде не сохраняется. Более того, вы можете воспользоваться функцией исчезающих сообщений, чтобы вообще не переживать за утечку конфиденциальной и личной информации.

Из других особенностей стоит отметить ведения своего профиля, который является своеобразным журналом вашей активности, позволяя поделиться самыми яркими моментами жизни, выкладывать фотографии, публиковать интересные материалы и т.д.

Основные характеристики мессенжера:

  • технология live-typing, позволяющая видеть набор текста собеседника,
  • аудио и видео звонки,
  • веселый набор эмоциональных стикеров,
  • текстовые, аудио и видео сообщения,
  • отличный стильный дизайн,
  • функция fast-reply - быстрые ответы для отправки анимированных стикеров всего в одно касание,
  • групповые чаты,
  • ведение личного профиля,
  • высокий уровень безопасности.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Snaappy
Snaappy
Snaappy
Snaappy
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Иврит
Закачек (сегодня/всего)0 / 165
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры
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Отзывы о программе Snaappy

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