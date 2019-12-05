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Snaappy 1.5.658 для Android
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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- Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Snaappy - отличный стильный и удобный мессенжер от российских разработчиков, позволяющий совершенно бесплатно общаться с друзьями по всеми миру в режиме реального времени. Главной особенностью этого приложения от подобных является функция live-typing, с помощью которой можно наблюдать за набором текста вашим собеседником, что делает переписку более оживленной и интересной.
Предусмотрено общение не только один-на-один, но и в групповых чатах: обсудите последние события вместе со своими близкими, договоритесь о встрече, обменяйтесь новостями и пр. А чтобы переписка была более яркой, красочной и эмоциональной, можно воспользоваться набором встроенных анимированных лайков и стикеров в виде забавных медвежат. Ну а если захотите увидеть и услышать своего собеседника, то воспользуйтесь опцией аудио/видео звонков, качество связи которых обеспечено на высочайшем уровне.
Что касается безопасности, то разработчики уверяют, что канал обмена данными надежно зашифрован, а история переписки нигде не сохраняется. Кроме того, вы можете воспользоваться функцией исчезающих сообщений, тогда будете точно уверены, что приватные моменты вашей жизни не станут достоянием общественности.
Snaappy - это не только чат для общения, но еще и своеобразный блог, где вы сможете поделиться яркими моментами жизни в своем профиле, выкладывая фотографии, публикуя интересные материалы, обмениваясь лайками и т.д.
Одним словом, общайтесь с удовольствием и будьте на связи со своими близкими людьми в любой точке планеты, где есть интернет.
Основные возможности мессенжера:
- уникальная технология live-typing, позволяющая понимать собеседника с полуслова,
- аудио и видео звонки,
- отличный набор эмоциональных стикеров,
- текстовые, аудио и видео сообщения,
- отличный стильный дизайн,
- функция fast-reply - быстрые ответы для отправки анимированных стикеров всего в одно касание,
- групповые чаты,
- высокий уровень безопасности,
- ведение личного профиля.
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|Что нового в Snaappy 1.5.658 для Android?
- Исправлены мелкие ошибки
- Некоторые правки в работе приложения
- Оптимизтрован код
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