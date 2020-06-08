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Расчет кубатуры круглого леса для Android

Расчет кубатуры круглого леса 1.6 для Android

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Описание Расчет кубатуры круглого леса 1.6 для AndroidОписание   Скачать Расчет кубатуры круглого леса 1.6 для AndroidСКАЧАТЬ (2,02 Мб) Скриншоты Расчет кубатуры круглого леса 1.6 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Расчет кубатуры круглого леса 1.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о Расчет кубатуры круглого леса 1.6 для AndroidОтзывы (0)  
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Расчет кубатуры круглого леса - бесплатное приложение для Android, с помощью которого можно быстро и легко производить расчет кубатуры леса и пиломатериалов. 

Стандарты расчета:

  • ГОСТ 2708
  • ISO 4480
  • Оцилиндровка.
  • Пиломатериалы.
  • Шаг длины: 10 см.
  • Шаг диаметра 1 см.
  • Сохранение многих замеров в файлах.
  • Расчет цен по категориям.
  • При изменении цены категории - перерасчет всех замеров.
  • Быстрый отчет о выполненных замерах по категориям.
  • Экспорт замеров в формате Excel (PRO версия).
Что нового в Расчет кубатуры круглого леса 1.6 для Android?
  • улучшен ввод
  • исправлены незначительные ошибки
Расчет кубатуры круглого леса
Расчет кубатуры круглого леса
Расчет кубатуры круглого леса
Расчет кубатуры круглого леса
Статус программы Бесплатная (с рекламой)
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)3 / 5 788
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Расчет кубатуры круглого леса

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