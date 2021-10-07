Конвертер Величин для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.27 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|UUCMobile
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|7,06 Мб
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Конвертер Величин - удобный и простой в работе инструмент для преобразования различных единиц измерения, который включает более 800 единиц конверсий и более 130 валют разных стран мира. Кроме того программа содержит конвертер валют, размеров обуви (мужской, женской и детской), одежды, объём и вес часто используемых ингредиентов в кулинарии, расход топлива и другие.
Доступны такие категории, как длина и расстояние, площадь, объем, астрономическое расстояние, время, давление, единицы и дроби, крутящий момент, кулинария, мощность, радиация, плотность, размеры обуви и одежды, скорость, сила и многое другое.
Ключевые особенности:
- Удобный, понятный интерфейс и встроенный поиск.
- Более 40 категорий, более 800 единиц измерений и более 130 иностранных валют.
- Возможность создавать собственные конверсии, а также добавлять неограниченное число конверсий в категорию «Избранные» для быстрого доступа.
- Просмотр истории последних 100 конверсий.
- Встроенный калькулятор.
- Возможность отправлять результат конвертации по почте или сохранять в буфер обмена для дальнейшего использования.
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