Конвертер Величин - удобный и простой в работе инструмент для преобразования различных единиц измерения, который включает более 800 единиц конверсий и более 130 валют разных стран мира. Кроме того программа содержит конвертер валют, размеров обуви (мужской, женской и детской), одежды, объём и вес часто используемых ингредиентов в кулинарии, расход топлива и другие.

Доступны такие категории, как длина и расстояние, площадь, объем, астрономическое расстояние, время, давление, единицы и дроби, крутящий момент, кулинария, мощность, радиация, плотность, размеры обуви и одежды, скорость, сила и многое другое.

Ключевые особенности: