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Калькулятор дробей с решением для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:4,27 Мб
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Калькулятор дробей с решением скриншот № 4

Калькулятор дробей с решением - приложение для быстрого решения заданий по математике. Причем пользователь в итоге получает не просто ответ, а подробное решение по действиям. Пользоваться приложением очень просто - достаточно ввести пример из учебника по математике и сразу получите решение и ответ.

Основной функцией этого калькулятора является решение примеров на деление, умножение, вычитание и сложение дробей. Он также позволяет решать другие задачи на дроби. Например, находить наименьший общий знаменатель, переводить в неправильную дробь и выполнять сравнение дробей с разными знаменателями. Благодаря приложению выполнять домашнюю работу по математике станет проще и интереснее.

Особенности приложения Калькулятор дробей с решением:

  • сокращение дробей;
  • нахождение НОЗ;
  • сравнение дробей;
  • история операций хранит до 1000 записей. Всегда можно посмотреть вчерашние вычисления;
  • умножение дробей;
  • деление дробей;
  • удобная клавиатура;
  • поле решения можно масштабировать;
  • перевод в неправильную дробь;
  • сложение дробей;
  • вычитание дробей.
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