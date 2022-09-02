Калькулятор дробей с решением для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|andrew.brusentsov
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4,27 Мб
Калькулятор дробей с решением - приложение для быстрого решения заданий по математике. Причем пользователь в итоге получает не просто ответ, а подробное решение по действиям. Пользоваться приложением очень просто - достаточно ввести пример из учебника по математике и сразу получите решение и ответ.
Основной функцией этого калькулятора является решение примеров на деление, умножение, вычитание и сложение дробей. Он также позволяет решать другие задачи на дроби. Например, находить наименьший общий знаменатель, переводить в неправильную дробь и выполнять сравнение дробей с разными знаменателями. Благодаря приложению выполнять домашнюю работу по математике станет проще и интереснее.
Особенности приложения Калькулятор дробей с решением:
- сокращение дробей;
- нахождение НОЗ;
- сравнение дробей;
- история операций хранит до 1000 записей. Всегда можно посмотреть вчерашние вычисления;
- умножение дробей;
- деление дробей;
- удобная клавиатура;
- поле решения можно масштабировать;
- перевод в неправильную дробь;
- сложение дробей;
- вычитание дробей.
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