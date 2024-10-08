Расчет объема цистерны для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|12.0 GDPR sdk34 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Pixelsdo Mobile
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|3.55 Мб
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Расчет объема цистерны – это приложение для точного и быстрого расчета объема различных типов резервуаров. Оно предназначено как для профессионалов, так и для обычных пользователей, которым требуется быстро узнать объем жидкости в цистерне или другом резервуаре. Программа поддерживает работу с широким диапазоном форм и стандартов, что делает её универсальным инструментом для различных сфер, будь то промышленность, строительство или повседневные задачи.
Приложение обладает удобным и интуитивно понятным интерфейсом, что позволяет пользователю получать результаты с минимальными усилиями. Благодаря запоминанию настроек при повторном использовании, процесс расчета становится еще быстрее. Поддержка различных типов резервуаров (вертикальные, горизонтальные, эллиптические, прямоугольные) и голов (конические, торисферические, эллиптические, полусферические) делает приложение подходящим для разнообразных нужд.
Одним из ключевых преимуществ является отсутствие необходимости подключения к Интернету, что позволяет использовать приложение в любом месте и в любое время. Калькулятор поддерживает как метрические, так и имперские единицы измерения, что обеспечивает гибкость в работе для пользователей из разных регионов. Простота в использовании и малый размер программы обеспечивают её быструю установку и работу на большинстве устройств, включая планшеты.
Основные возможности приложения Расчет объема цистерны:
- Поддержка вертикальных, горизонтальных, эллиптических и прямоугольных резервуаров;
- Возможность расчета объема для различных форм голов: конические, торисферические, эллиптические и полусферические;
- Работа с метрическими и имперскими единицами измерения;
- Отсутствие необходимости в подключении к Интернету;
- Низкое потребление ресурсов устройства и малый размер файла установки;
- Отсутствие фоновых процессов, что экономит батарею;
- Возможность сохранения или отправки результатов;
- Поддержка планшетов для более удобного использования;
- Быстрый и интуитивно понятный процесс расчета;
- Бесплатное использование приложения.
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