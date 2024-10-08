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Расчет объема цистерны для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:12.0 GDPR sdk34 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:3.55 Мб
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Расчет объема цистерны – это приложение для точного и быстрого расчета объема различных типов резервуаров. Оно предназначено как для профессионалов, так и для обычных пользователей, которым требуется быстро узнать объем жидкости в цистерне или другом резервуаре. Программа поддерживает работу с широким диапазоном форм и стандартов, что делает её универсальным инструментом для различных сфер, будь то промышленность, строительство или повседневные задачи.  

Приложение обладает удобным и интуитивно понятным интерфейсом, что позволяет пользователю получать результаты с минимальными усилиями. Благодаря запоминанию настроек при повторном использовании, процесс расчета становится еще быстрее. Поддержка различных типов резервуаров (вертикальные, горизонтальные, эллиптические, прямоугольные) и голов (конические, торисферические, эллиптические, полусферические) делает приложение подходящим для разнообразных нужд.  

Одним из ключевых преимуществ является отсутствие необходимости подключения к Интернету, что позволяет использовать приложение в любом месте и в любое время. Калькулятор поддерживает как метрические, так и имперские единицы измерения, что обеспечивает гибкость в работе для пользователей из разных регионов. Простота в использовании и малый размер программы обеспечивают её быструю установку и работу на большинстве устройств, включая планшеты.

Основные возможности приложения Расчет объема цистерны:

  • Поддержка вертикальных, горизонтальных, эллиптических и прямоугольных резервуаров;
  • Возможность расчета объема для различных форм голов: конические, торисферические, эллиптические и полусферические;
  • Работа с метрическими и имперскими единицами измерения;
  • Отсутствие необходимости в подключении к Интернету;
  • Низкое потребление ресурсов устройства и малый размер файла установки;
  • Отсутствие фоновых процессов, что экономит батарею;
  • Возможность сохранения или отправки результатов;
  • Поддержка планшетов для более удобного использования;
  • Быстрый и интуитивно понятный процесс расчета;
  • Бесплатное использование приложения.
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