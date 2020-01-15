Brain Out для Android

Brain Out 1.1.2 для Android

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Описание Brain Out 1.1.2 для AndroidОписание   Скачать Brain Out 1.1.2 для AndroidСКАЧАТЬ (41,27 Мб) Скриншоты Brain Out 1.1.2 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Brain Out 1.1.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Brain Out 1.1.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Brain Out - бесплатная увлекательная головоломка, в которую входит набор разнообразных заковыристых задачек и ребусов, способных расшевелить ваш мозг и использовать креативное мышление.

Программа сможет протестировать ваше умение мыслить логически, проверит точность, память и креативность. Не ищите простых решений на вопросы, если не хотите быть обманутыми. Большинство решений достаточно нестандартны, и вполне могут подорвать каноны стандартного мышления.

Ключевые особенности:

  • Уникальный геймплей.
  • Легкий, простой, и шутливый игровой процесс.
  • Смешные звуки и остроумные эффекты игры.
  • Неожиданные решения задач.
Brain Out
Brain Out
Brain Out
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки - Логические
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Отзывы о программе Brain Out

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