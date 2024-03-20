AndroMoney - приложение для управления своими финансами и денежными потоками прямо на вашем мобильном девайсе. Это пожалуй один из лучших инструментов для ведения полноценного домашнего бухгалтерского учета и эффективного отслеживания каждого типа доходов и расходов, что позволяет вам лучше понять на что тратятся денежные средства и как оптимизировать бюджет.

Работать с программой очень легко. Ваша задача состоит в тщательном ежедневном заполнении всех доходов и расходов по соответствующим категориям. Все остальные подсчеты, статистические выкладки и графические отчеты это приложение сделает самостоятельно, наглядно предоставляя финансовое положение.

Основные характеристики программы:

Ведение нескольких учетных записей

Поддержка облачных сервисов (Dropbox, Google Docs)

Синхронизация с другими вашими устройствами

Ведение счетов в нескольких валютах

Разнообразие категорий и дополнительных атрибутов

Несколько видов бюджета - простой, подробный, пользовательский

Тренд, график и гистограмма для расходов и о движении денежных средств

Защита паролем

Итоговый баланс ваших расходов и доходов

Резервное копирование данных в Excel

Что ж, управляйте своими финансами просто и легко с удобным помощником AndroMoney.