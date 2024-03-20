AndroMoney для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:3a.13.14 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Финансы, учет
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 837 | Статистика
Размер:23 Мб
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AndroMoney - приложение для управления своими финансами и денежными потоками прямо на вашем мобильном девайсе. Это пожалуй один из лучших инструментов для ведения полноценного домашнего бухгалтерского учета и эффективного отслеживания каждого типа доходов и расходов, что позволяет вам лучше понять на что тратятся денежные средства и как оптимизировать бюджет.

Работать с программой очень легко. Ваша задача состоит в тщательном ежедневном заполнении всех доходов и расходов по соответствующим категориям. Все остальные подсчеты, статистические выкладки и графические отчеты это приложение сделает самостоятельно, наглядно предоставляя финансовое положение.

Основные характеристики программы:

  • Ведение нескольких учетных записей
  • Поддержка облачных сервисов (Dropbox, Google Docs)
  • Синхронизация с другими вашими устройствами
  • Ведение счетов в нескольких валютах
  • Разнообразие категорий и дополнительных атрибутов
  • Несколько видов бюджета - простой, подробный, пользовательский
  • Тренд, график и гистограмма для расходов и о движении денежных средств
  • Защита паролем
  • Итоговый баланс ваших расходов и доходов
  • Резервное копирование данных в Excel

Что ж, управляйте своими финансами просто и легко с удобным помощником AndroMoney.

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