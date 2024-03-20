AndroMoney для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3a.13.14 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|AndroMoney
|Категория:
|Финансы, учет
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 837 | Статистика
|Размер:
|23 Мб
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AndroMoney - приложение для управления своими финансами и денежными потоками прямо на вашем мобильном девайсе. Это пожалуй один из лучших инструментов для ведения полноценного домашнего бухгалтерского учета и эффективного отслеживания каждого типа доходов и расходов, что позволяет вам лучше понять на что тратятся денежные средства и как оптимизировать бюджет.
Работать с программой очень легко. Ваша задача состоит в тщательном ежедневном заполнении всех доходов и расходов по соответствующим категориям. Все остальные подсчеты, статистические выкладки и графические отчеты это приложение сделает самостоятельно, наглядно предоставляя финансовое положение.
Основные характеристики программы:
- Ведение нескольких учетных записей
- Поддержка облачных сервисов (Dropbox, Google Docs)
- Синхронизация с другими вашими устройствами
- Ведение счетов в нескольких валютах
- Разнообразие категорий и дополнительных атрибутов
- Несколько видов бюджета - простой, подробный, пользовательский
- Тренд, график и гистограмма для расходов и о движении денежных средств
- Защита паролем
- Итоговый баланс ваших расходов и доходов
- Резервное копирование данных в Excel
Что ж, управляйте своими финансами просто и легко с удобным помощником AndroMoney.
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Отзывы о программе AndroMoney
Admin
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