SpyHunter для Windows
|Оценка:
|3.88/5 голосов - 39
|Лицензия:
|Демо версия | Цена: $39.99
|Ограничение:
|не удаляются вредоносные программы
|Версия:
|5.10.5.6614 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Enigma Software
|Категория:
|Антишпионы
|Загрузок (сегодня/всего):
|12 / 33 142 | Статистика
|Размер:
|7,39 Мб
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SpyHunter - мощная утилита для обнаружения в системе различного вредоносного ПО, защищая вас от негативного воздействия шпионских модулей, троянов, руткитов, червей, рекламных блоков и т.д. Программа глубоко сканирует все разделы и области вашего компьютера, в том числе память, реестр, куки и файлы.
Этот антишпион оснащен несколькими компонентами для выявления всех возможных и потенциальных угроз, обеспечения максимальной безопасности системы и комфортной работы:
- модуль System Guards находит и нейтрализует подозрительные процессы, которые могут запускать нежелательные программы через реестр.
- модуль Compact OS позволяет удалять руткиты и другие глубоко "укоренившиеся" вредоносные приложения даже без загрузки самой операционки.
- модуль Исключений содержит отдельные программы, которым вы доверяете и которые будут исключены из списка анализа при сканировании.
- Планировщик сканирования - установите расписание автоматического анализа своего компьютера и тогда вам не придется делать это в ручном режиме.
Работать с этим инструментом достаточно легко и просто благодаря грамотно продуманному и интуитивно понятному интерфейсу: от вас требуется минимум настроек - просто запустите сканирование и дождитесь его окончания.
Антивирусные базы программы обновляются ежедневно, что обеспечивает самую актуальную защиту даже от новых и еще неизвестных угроз.
В завершение нельзя не упомянуть о компоненте Spyware HelpDesk, с помощью которого создается отчет о зараженной системе, отправляемый разработчикам приложения для подготовки конкретного решения излечения вашего компьютера.
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Отзывы о программе SpyHunter
Андрей про SpyHunter 5.8.7.163 [03-10-2021]
Да, тоже замечательно работал и не раз выручал. Находил то, что другие не находят и удалял после чего комп начинал работать нормально. Но последний раз такая же история - нашёл но не удалил. Речь о 4 версии программы.
Вероятно халява кончилась.))
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Вадим про SpyHunter 5.0.30.51 [19-09-2020]
Скачал SpyHunter 5 , чтобы он нашел и удалил occamy.c, но уже целые сутки сканирует, а последние 6 часов стоит на 99%. Что делать? Это нормально?
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Dron про SpyHunter 5.0.30.51 [17-09-2020]
Эта прога точь в точь похожа на ASD. Пока в демке находит много чего, но не удаляет ибо надо купить про версию. после покупки она делает вид, что работает. Д.Вэб такие проги называет "нежелательное ПО", то бишь пользы нет и вреда тоже, кроме потери денег которые вы добровольно отдали. ))
Лучший вариант и это не реклама прога от компании д. вэб лицензия. если вам лень или жалко бабла, то берите у них бесплатную утилиту проверки (есть даже такие которые запускаются на пк который уже почти мёртвый, правда с флешки). запускаете и не мешаете работать, интернет должен быть включен. И будет всем счастье. ;)
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stasyg про SpyHunter 5.0.30.51 [29-04-2019]
Только эта программа обнаружила у меня в компе кучу всякой заразы. Я нутром чувствовала, что компьютер мой плохо работает, и скорость Интернета была просто никакущая. Но ни один из всех известных мне антивирей не смог ничего найти. А эта программа меня спасла. И у моей мамы два года назад тоже нашла червя в реестре, которого тоже штатные антивирусы не смогли найти. Эта программа буквально спасла мой компьютер.
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