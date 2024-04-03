Parallel Space - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого пользователь может использовать на своем мобильном устройстве одновременно несколько аккаунтов.

Программа создает отдельную виртуальную среду, в которой второстепенный аккаунт будет самостоятельно работать, независимо от основного. При запуске программы необходимо выбрать приложение, которое нужно клонировать, далее оно помещается в специальное меню и создается ярлык на рабочем столе для быстрого запуска. При этом как основное, так и клонированное приложение, работают параллельно, поэтому можно получать уведомления сразу на оба аккаунта.

Ключевые особенности Parallel Space: