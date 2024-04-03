Parallel Space для Android
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.0.9436 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Team LBE
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 2 944 | Статистика
|Размер:
|18,7 Мб
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Parallel Space - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого пользователь может использовать на своем мобильном устройстве одновременно несколько аккаунтов.
Программа создает отдельную виртуальную среду, в которой второстепенный аккаунт будет самостоятельно работать, независимо от основного. При запуске программы необходимо выбрать приложение, которое нужно клонировать, далее оно помещается в специальное меню и создается ярлык на рабочем столе для быстрого запуска. При этом как основное, так и клонированное приложение, работают параллельно, поэтому можно получать уведомления сразу на оба аккаунта.
Ключевые особенности Parallel Space:
- Запуск копий одного приложения в одно и то же время на разных аккаунтах.
- Небольшой размер установочного пакета.
- Возможность общаться и делиться фотографиями с разными людьми одновременно с нескольких аккаунтов.
- Возможность играть с нескольких аккаунтов.
- Поддержка большого количества популярных игр в Google Play.
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