Parallel Space для Android

Описание
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Оценка: 3.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.0.9436 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 2 944 | Статистика
Размер:18,7 Мб
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Parallel Space - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого пользователь может использовать на своем мобильном устройстве одновременно несколько аккаунтов.

Программа создает отдельную виртуальную среду, в которой второстепенный аккаунт будет самостоятельно работать, независимо от основного. При запуске программы необходимо выбрать приложение, которое нужно клонировать, далее оно помещается в специальное меню и создается ярлык на рабочем столе для быстрого запуска. При этом как основное, так и клонированное приложение, работают параллельно, поэтому можно получать уведомления сразу на оба аккаунта.

Ключевые особенности Parallel Space:

  • Запуск копий одного приложения в одно и то же время на разных аккаунтах.
  • Небольшой размер установочного пакета.
  • Возможность общаться и делиться фотографиями с разными людьми одновременно с нескольких аккаунтов.
  • Возможность играть с нескольких аккаунтов.
  • Поддержка большого количества популярных игр в Google Play.
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