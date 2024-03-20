Universal Copy - простое в использовании Android-приложение, с помощью которого можно без проблем копировать практически любую текстовую информацию в буфер обмена. Программа запускается как служба, поэтому при старте ей необходимо выдать соответствующие права доступа.

Программа работает в фоновом режиме и активируется из панели уведомлений. С помощью Universal Copy можно копировать текст в таких приложениях как Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Tumblr и др.