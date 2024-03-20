Universal Copy для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.3.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Camel Corporation
|Категории:
|другое - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 374 | Статистика
|Размер:
|32,87 Мб
|СКАЧАТЬ
Universal Copy - простое в использовании Android-приложение, с помощью которого можно без проблем копировать практически любую текстовую информацию в буфер обмена. Программа запускается как служба, поэтому при старте ей необходимо выдать соответствующие права доступа.
Программа работает в фоновом режиме и активируется из панели уведомлений. С помощью Universal Copy можно копировать текст в таких приложениях как Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Tumblr и др.
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Admin
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