Universal Copy для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.3.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:другое - другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 374 | Статистика
Размер:32,87 Мб
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Universal Copy - простое в использовании Android-приложение, с помощью которого можно без проблем копировать практически любую текстовую информацию в буфер обмена. Программа запускается как служба, поэтому при старте ей необходимо выдать соответствующие права доступа.

Программа работает в фоновом режиме и активируется из панели уведомлений. С помощью Universal Copy можно копировать текст в таких приложениях как Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Tumblr и др.

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