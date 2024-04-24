Стрельба по тарелочкам 3D - отменная реалистичная игра, где вам предстоит проявить все свое мастерство и меткость, сбивая стационарные и движущиеся мишени. Вы начнете игру новичком, имея всего лишь простенькую винтовку, но потренировавшись, сможете вступить в непрерывную схватку со стрелками из других стран, и в конце концов стать настоящим чемпионам стрельбы по тарелочкам.

Качественное сенсорное управление, реалистичная траектория полета тарелочек и множество разнообразных режимов игры - все это делает геймплей захватывающим и увлекательным, позволяя получить массу позитивных эмоций от точной стрельбы.

Особенности игры Стрельба по тарелочкам 3D: