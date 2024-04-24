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Стрельба по тарелочкам 3D для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Симуляторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 217 | Статистика
Размер:21.28 Мб
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Стрельба по тарелочкам 3D скриншот № 1
Стрельба по тарелочкам 3D скриншот № 2
Стрельба по тарелочкам 3D скриншот № 3
Стрельба по тарелочкам 3D скриншот № 4

Стрельба по тарелочкам 3D - отменная реалистичная игра, где вам предстоит проявить все свое мастерство и меткость, сбивая стационарные и движущиеся мишени. Вы начнете игру новичком, имея всего лишь простенькую винтовку, но потренировавшись, сможете вступить в непрерывную схватку со стрелками из других стран, и в конце концов стать настоящим чемпионам стрельбы по тарелочкам.

Качественное сенсорное управление, реалистичная траектория полета тарелочек и множество разнообразных режимов игры - все это делает геймплей захватывающим и увлекательным, позволяя получить массу позитивных эмоций от точной стрельбы.

Особенности игры Стрельба по тарелочкам 3D:

  • доступно 4 эпизода: Олимпийские игры, Австралийская пустыня, город в Сибири, поместье в Бордо
  • более 100 непростых уровней
  • более 10 тщательно спроектированных стрелковых орудий
  • разнообразные виды соревнований: режим стрельбы по целям, режим летающих тарелочек
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Отзывы о программе Стрельба по тарелочкам 3D

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