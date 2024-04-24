Стрельба по тарелочкам 3D для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|TerranDroid
|Категория:
|Симуляторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 217 | Статистика
|Размер:
|21.28 Мб
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Стрельба по тарелочкам 3D - отменная реалистичная игра, где вам предстоит проявить все свое мастерство и меткость, сбивая стационарные и движущиеся мишени. Вы начнете игру новичком, имея всего лишь простенькую винтовку, но потренировавшись, сможете вступить в непрерывную схватку со стрелками из других стран, и в конце концов стать настоящим чемпионам стрельбы по тарелочкам.
Качественное сенсорное управление, реалистичная траектория полета тарелочек и множество разнообразных режимов игры - все это делает геймплей захватывающим и увлекательным, позволяя получить массу позитивных эмоций от точной стрельбы.
Особенности игры Стрельба по тарелочкам 3D:
- доступно 4 эпизода: Олимпийские игры, Австралийская пустыня, город в Сибири, поместье в Бордо
- более 100 непростых уровней
- более 10 тщательно спроектированных стрелковых орудий
- разнообразные виды соревнований: режим стрельбы по целям, режим летающих тарелочек
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Отзывы о программе Стрельба по тарелочкам 3D
Admin
Отзывов о программе Стрельба по тарелочкам 3D 1.2.5 пока нет, можете добавить...