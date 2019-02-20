Программы для Android » Игры » Карточные » Дурак с настройкой правил 1.10 для Android
Дурак с настройкой правил для Android

Дурак с настройкой правил 1.10 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Дурак с настройкой правил 1.10 для AndroidОписание   Скачать Дурак с настройкой правил 1.10 для AndroidСКАЧАТЬ (28,26 Мб) Скриншоты Дурак с настройкой правил 1.10 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Дурак с настройкой правил 1.10 для AndroidСтатистика   Отзывы о Дурак с настройкой правил 1.10 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Дурак с настройкой правил - отличная возможность сыграть в популярную карточную игру практически с любыми правилами. Вы можете настроить правила дурака так как нравится вам в любом сочетании (вы можете как включить, так и отключить правила), например подкидной/переводной, вини винями (японский, пики пиками), подкидывают только соседи, буби всегда козыри, первый отбой 5 карт, первый ход не переводят, две колоды и другие.

В настоящее время можно сыграть только одиночную игру с ботами.

Особенности игры:

  • вертикальный и планшетный режим
  • чистый дизайн без лишних наворотов
  • выбор уровня сложности
  • ход двойным тапом или свайпом
  • игровая статистика
  • настройка скорости игры
  • выбор количества игроков (от 2 до 4)
  • выбор количества карт в колоде и многое другое.
Скриншоты Дурак с настройкой правил:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКарточные
ТОП-сегодня раздела "Карточные"
 

Косынка-Паук-Солитер 5.156 для Android

Косынка-Паук-Солитер - сборник из трех карточных игр для Android, в который вошли такие популярные классические пасьянсы как косынка, паук и солитер (свободная

Poker Arena: онлайн покер 1.14.27 для Android

Poker Arena: онлайн покер – испытайте свои силы за игровым столом с сильнейшими игроками. Играйте в Texas Holdem Poker даже если у вас не опыта и вы не знаете правил

Дурак 2.3 для Android

Дурак - неплохая реализация популярной карточной игры для Android-смартфонов и планшетов

Классическая Косынка 1.3.5 для Android

Классическая Косынка - классический пасьянс Косынка (Клондайк) для мобильных устройств на базе Android, выполненный в стиле, привычном многим пользователям Windows

Пасьянс Солитер 1.11 для Android

Пасьянс Солитер – или, как его еще называют пасьянс Свободная Ячейка, стал популярен благодаря Windows XP. У вас есть 4 ячейки дома, в которых вы будете собирать

Расписной покер 1.76 для Android

Расписной покер - карточная игра для Android-смартфонов и планшетов, в которой необходимо стараться не только взять заказанные взятки, но и не взять при этом

скачать Adguard

Отзывы о программе Дурак с настройкой правил

Admin

Отзывов о программе Дурак с настройкой правил 1.10 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 