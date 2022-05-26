SalatTime для Windows
|Оценка:
|4.56/5 голосов - 27
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|12.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|SalatTime
|Категории:
|Календари, органайзеры, напоминалки - Часы, будильники
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 533 | Статистика
|Размер:
|3,37 Мб
SalatTime - программа поможет вам, если этого пожелает Аллах, не пропустить время молитв и даты важных событий, в том случае когда вы много времени проводите за компьютером. Имеет простой эргономичный интерфейс, с программой может справить любой пользователь.
Особенности приложения:
- В файле настроек можно вручную указать способ расчёта Fajr, Zuhr и Isha (имеются поясняющие комментарии)
- Отсутствие какой-либо рекламы
- Отсутствие лишних надоедливых диалогов
- Отсутствие лишних функций
- Не требуется интернет соединение
- Удобные и понятные настройки
- Язык выбирается автоматически в зависимости от локализации операционной системы пользователя
- Удобное отображение расписания
- Возвращено мини-окно на рабочий стол (см. Описание).
- Теперь в подсказке в трее будет информация о днях ат-Ташрик.
- Исправлен недочёт, из-за которого расписание не зависело от даты на компьютере.
- Прочие значительные оптимизации, улучшения и исправления.
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