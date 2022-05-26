SalatTime - программа поможет вам, если этого пожелает Аллах, не пропустить время молитв и даты важных событий, в том случае когда вы много времени проводите за компьютером. Имеет простой эргономичный интерфейс, с программой может справить любой пользователь.

Особенности приложения: