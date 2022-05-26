SalatTime для Windows

Описание
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Оценка: 4.56/5 голосов - 27
Лицензия: Бесплатная
Версия:12.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Календари, органайзеры, напоминалки - Часы, будильники
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 533 | Статистика
Размер:3,37 Мб
SalatTime скриншот № 1
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SalatTime скриншот № 3

SalatTime - программа поможет вам, если этого пожелает Аллах, не пропустить время молитв и даты важных событий, в том случае когда вы много времени проводите за компьютером. Имеет простой эргономичный интерфейс, с программой может справить любой пользователь.

Особенности приложения:

  • В файле настроек можно вручную указать способ расчёта Fajr, Zuhr и Isha (имеются поясняющие комментарии)
  • Отсутствие какой-либо рекламы
  • Отсутствие лишних надоедливых диалогов
  • Отсутствие лишних функций
  • Не требуется интернет соединение
  • Удобные и понятные настройки
  • Язык выбирается автоматически в зависимости от локализации операционной системы пользователя
  • Удобное отображение расписания
Что нового в SalatTime 12.1?
  • Возвращено мини-окно на рабочий стол (см. Описание).
  • Теперь в подсказке в трее будет информация о днях ат-Ташрик.
  • Исправлен недочёт, из-за которого расписание не зависело от даты на компьютере.
  • Прочие значительные оптимизации, улучшения и исправления.
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