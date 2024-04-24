Monefy для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.17.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|MonefyApp
|Категория:
|Финансы, учет
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 145 | Статистика
|Размер:
|13.09 Мб
|СКАЧАТЬ
Monefy - удобное приложение для учета личных финансов, с помощью которого можно буквально за несколько секунд добавлять новые записи, когда покупаете кофе или садитесь в такси. Всего один клик, так как не нужно заполнять ничего, кроме суммы.
Также присутствует возможность безопасно синхронизировать любые устройства через персональный Dropbox аккаунт, что будет удобно для тех, кто пользуется телефоном и планшетом или планирует вести общий учет финансов со своей второй половинкой. Это самый безопасный способ, так как только Вы имеете доступ к данным. Добавляйте или изменяйте записи, редактируйте категории, и эти изменения тут же появятся на остальных Ваших устройствах!
Ключевые особенности:
- Интуитивно понятный и удобный интерфейс.
- Мгновенное добавление новых записей.
- Удобные виджеты с возможностью использования на экране блокировки.
- Просмотр расходов на красивом и информативном графике и детальная информация в списке под ним.
- Управление категориями.
- Безопасная синхронизация через Ваш личный Dropbox аккаунт.
- Выбор отчетного периода.
- Выбор валюты.
- Режим бюджета для более эффективного контроля затрат за определенный период.
- Резервное копирование и экспорт данных в один клик.
- Защита паролем.
- Поддержка нескольких счетов.
- Встроенный калькулятор.
- Нет рекламы.
- Общие улучшения
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Admin
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