Monefy - удобное приложение для учета личных финансов, с помощью которого можно буквально за несколько секунд добавлять новые записи, когда покупаете кофе или садитесь в такси. Всего один клик, так как не нужно заполнять ничего, кроме суммы.

Также присутствует возможность безопасно синхронизировать любые устройства через персональный Dropbox аккаунт, что будет удобно для тех, кто пользуется телефоном и планшетом или планирует вести общий учет финансов со своей второй половинкой. Это самый безопасный способ, так как только Вы имеете доступ к данным. Добавляйте или изменяйте записи, редактируйте категории, и эти изменения тут же появятся на остальных Ваших устройствах!

Ключевые особенности: