Monefy для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.17.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Финансы, учет
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 145 | Статистика
Размер:13.09 Мб
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Monefy - удобное приложение для учета личных финансов, с помощью которого можно буквально за несколько секунд добавлять новые записи, когда покупаете кофе или садитесь в такси. Всего один клик, так как не нужно заполнять ничего, кроме суммы.

Также присутствует возможность безопасно синхронизировать любые устройства через персональный Dropbox аккаунт, что будет удобно для тех, кто пользуется телефоном и планшетом или планирует вести общий учет финансов со своей второй половинкой. Это самый безопасный способ, так как только Вы имеете доступ к данным. Добавляйте или изменяйте записи, редактируйте категории, и эти изменения тут же появятся на остальных Ваших устройствах!

Ключевые особенности:

  • Интуитивно понятный и удобный интерфейс.
  • Мгновенное добавление новых записей.
  • Удобные виджеты с возможностью использования на экране блокировки.
  • Просмотр расходов на красивом и информативном графике и детальная информация в списке под ним.
  • Управление категориями.
  • Безопасная синхронизация через Ваш личный Dropbox аккаунт.
  • Выбор отчетного периода.
  • Выбор валюты.
  • Режим бюджета для более эффективного контроля затрат за определенный период.
  • Резервное копирование и экспорт данных в один клик.
  • Защита паролем.
  • Поддержка нескольких счетов.
  • Встроенный калькулятор.
  • Нет рекламы.
Что нового в Monefy 1.17.5?
  • Общие улучшения
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