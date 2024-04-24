BlackCam для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.64 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Редакторы - Фото
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 109 | Статистика
Размер:10.27 Мб
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BlackCam скриншот № 1
BlackCam скриншот № 2

BlackCam – простая в использовании черно-белая камера для Android, с помощью которой у пользователя появляется возможность делать потрясающие черно-белые фотографии с живым предпросмотром.

Основные возможности BlackCam:

  • Несколько цветовых фильтров.
  • Несколько профессиональных фильтров преобразования.
  • Отображение фильтров на экране камеры в реальном времени.
  • Слайдер для изменения контраста, яркости и выдержки на лету.
  • Возможность добавить пленочное зерно.
  • Возможность добавления черных виньеток.
  • Настраиваемая информация об авторе в формате EXIF.
  • Экспорт фото в Instagram, Twitter, Facebook и отправка по email.
  • Готовые изображения в максимальном разрешении.
  • Применение черно-белых фильтров на существующие фото.
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