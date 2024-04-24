BlackCam для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.64 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Pierre-e Gougelet
|Категории:
|Редакторы - Фото
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 109 | Статистика
|Размер:
|10.27 Мб
|СКАЧАТЬ
BlackCam – простая в использовании черно-белая камера для Android, с помощью которой у пользователя появляется возможность делать потрясающие черно-белые фотографии с живым предпросмотром.
Основные возможности BlackCam:
- Несколько цветовых фильтров.
- Несколько профессиональных фильтров преобразования.
- Отображение фильтров на экране камеры в реальном времени.
- Слайдер для изменения контраста, яркости и выдержки на лету.
- Возможность добавить пленочное зерно.
- Возможность добавления черных виньеток.
- Настраиваемая информация об авторе в формате EXIF.
- Экспорт фото в Instagram, Twitter, Facebook и отправка по email.
- Готовые изображения в максимальном разрешении.
- Применение черно-белых фильтров на существующие фото.
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Admin
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