Multitran для Android
|Оценка:
|3.13/5 голосов - 38
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.1.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Suvorov-Development
|Категории:
|Словари - Переводчики
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 4 126 | Статистика
|Размер:
|9,21 Мб
|СКАЧАТЬ
Multitran - бесплатный словарь для Android, который предлагает мгновенный перевод слов на разные языки мира, а также содержит не только общепринятые слова и выражения, но и профессиональную тематику и редкие слова, которых нет в аналогах.
Кроме этого присутствует функция Словарный тренер, благодаря которой можно быстро запомнить и выучить новые английские слова. В нем содержатся много различных упражнений, как например навыки письма, аудирования, произношения и навыки чтения. Поддерживаются такие языки, как Английский, Немецкий, Французский, Испанский, Итальянский, Нидерландский, Латышский, Эстонский, Эсперанто, Африкаанс и Калмыцкий.
Основные возможности Multitran:
- Голосовой ввод
- Прослушивание произношения
- Транскрипции
- Добавление слов в словарь и возможность просмотра в офлайн режиме
- Гибкие настройки интерфейса
Для работы приложения используется алгоритм, автоматически сжимающий веб-страницу. Таким образом вы значительно экономите трафик и время загрузки слов, а так же информация будет поступать в удобном виде, который вы так же можете настроить под себя в разделе "Настройки".
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