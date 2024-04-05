Multitran для Android

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Оценка: 3.13/5 голосов - 38
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.1.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Словари - Переводчики
Загрузок (сегодня/всего):2 / 4 126 | Статистика
Размер:9,21 Мб
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Multitran - бесплатный словарь для Android, который предлагает мгновенный перевод слов на разные языки мира, а также содержит не только общепринятые слова и выражения, но и профессиональную тематику и редкие слова, которых нет в аналогах.

Кроме этого присутствует функция Словарный тренер, благодаря которой можно быстро запомнить и выучить новые английские слова. В нем содержатся много различных упражнений, как например навыки письма, аудирования, произношения и навыки чтения. Поддерживаются такие языки, как Английский, Немецкий, Французский, Испанский, Итальянский, Нидерландский, Латышский, Эстонский, Эсперанто, Африкаанс и Калмыцкий.

Основные возможности Multitran:

  • Голосовой ввод
  • Прослушивание произношения
  • Транскрипции
  • Добавление слов в словарь и возможность просмотра в офлайн режиме
  • Гибкие настройки интерфейса

Для работы приложения используется алгоритм, автоматически сжимающий веб-страницу. Таким образом вы значительно экономите трафик и время загрузки слов, а так же информация будет поступать в удобном виде, который вы так же можете настроить под себя в разделе "Настройки".

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