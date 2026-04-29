AirDroid Cast для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.8.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Sand Studio
|Категория:
|Удаленное управление
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|19.26 Мб
AirDroid Cast — приложение для трансляции и управления экраном мобильных устройств на компьютере. Программа позволяет выводить изображение со смартфонов и планшетов на ПК с Windows или macOS, а также взаимодействовать с устройством прямо с рабочего стола.
Подключение выполняется несколькими способами: через QR-код, специальный код трансляции или USB-кабель. Это дает возможность быстро начать передачу экрана и снизить задержки. Приложение поддерживает передачу не только изображения, но и звука с устройства, включая микрофон. Благодаря этому можно использовать его во время онлайн-встреч и совместной работы.
Сервис работает в локальной сети, а при расширенной версии — и через интернет, что удобно для удаленного доступа. Одновременно можно выводить на экран компьютера до нескольких устройств, что упрощает проведение презентаций, обучение или совместные сессии. Управление осуществляется с помощью мыши и клавиатуры: доступны нажатия, прокрутка и ввод текста.
Список основных возможностей AirDroid Cast:
- Передача экрана мобильных устройств на компьютер через Wi-Fi или USB.
- Подключение по QR-коду или коду трансляции.
- Удаленное управление смартфоном с ПК.
- Поддержка передачи звука и двусторонней аудиосвязи.
- Работа в локальной и удаленной сети (при расширенной версии).
- Одновременное отображение нескольких устройств на одном экране.
- Совместимость с Android, iOS, Windows и macOS.
- Использование для презентаций, обучения и онлайн-встреч.
