AirDroid Cast для Android

Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.8.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Удаленное управление
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 | Статистика
Размер:19.26 Мб
AirDroid Cast — приложение для трансляции и управления экраном мобильных устройств на компьютере. Программа позволяет выводить изображение со смартфонов и планшетов на ПК с Windows или macOS, а также взаимодействовать с устройством прямо с рабочего стола.

Подключение выполняется несколькими способами: через QR-код, специальный код трансляции или USB-кабель. Это дает возможность быстро начать передачу экрана и снизить задержки. Приложение поддерживает передачу не только изображения, но и звука с устройства, включая микрофон. Благодаря этому можно использовать его во время онлайн-встреч и совместной работы.

Сервис работает в локальной сети, а при расширенной версии — и через интернет, что удобно для удаленного доступа. Одновременно можно выводить на экран компьютера до нескольких устройств, что упрощает проведение презентаций, обучение или совместные сессии. Управление осуществляется с помощью мыши и клавиатуры: доступны нажатия, прокрутка и ввод текста.

Список основных возможностей AirDroid Cast:

  • Передача экрана мобильных устройств на компьютер через Wi-Fi или USB.
  • Подключение по QR-коду или коду трансляции.
  • Удаленное управление смартфоном с ПК.
  • Поддержка передачи звука и двусторонней аудиосвязи.
  • Работа в локальной и удаленной сети (при расширенной версии).
  • Одновременное отображение нескольких устройств на одном экране.
  • Совместимость с Android, iOS, Windows и macOS.
  • Использование для презентаций, обучения и онлайн-встреч.
