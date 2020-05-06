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Супертренировки для всего тела для Android

Супертренировки для всего тела 1.30 для Android

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Описание Супертренировки для всего тела 1.30 для AndroidОписание   Скачать Супертренировки для всего тела 1.30 для AndroidСКАЧАТЬ (14,17 Мб) Скриншоты Супертренировки для всего тела 1.30 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Супертренировки для всего тела 1.30 для AndroidСтатистика   Отзывы о Супертренировки для всего тела 1.30 для AndroidОтзывы (0)  
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Супертренировки для всего тела - отличное приложение для Android, благодаря которому можно сжечь лишний жир и нарастить мышечную массу в кратчайшие сроки, не выходя из дома. Все тренировки представляют собой идеальный баланс из динамической разминки, основных упражнений и заминки. Они также подробно описаны и сопровождаются наглядным видео, которое содержится в инструкциях по выполнению.

Основные возможности Супертренировки для всего тела:

  • Все существующие и будущие планы тренировок основаны на науке о спорте и подходят одинаково хорошо как мужчинам, так и женщинам.
  • Они задействуют все основные группы мышц одновременно, обеспечивая тем самым быстрый результат, не допуская мышечного дисбаланса. Ваша сердечно-сосудистая система также придет в тонус.
  • Чтобы значительно улучшить свою физическую подготовку, вам будет достаточно тренироваться всего по 30 минут каждые 2-3 дня.
Супертренировки для всего тела
Супертренировки для всего тела
Супертренировки для всего тела
Супертренировки для всего тела
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 179
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье - Спорт
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Отзывы о программе Супертренировки для всего тела

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