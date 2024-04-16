Lyrics Mania для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.8.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Плееры - другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 190 | Статистика
Размер:17.49 Мб
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Lyrics Mania - бесплатное приложение, которое точно знает название и исполнителя музыкальной композиции, которую вы прослушиваете, а также предоставляет доступ к тексту практически всех песен.

Кроме этого Lyrics Mania обладает по истине огромной базой всевозможных песен. Причем в некоторых композициях подсвечиваются исполняемые в данный момент слова - почти как в караоке.

С помощью встроенного музыкального плеера присутствует возможность проигрывать содержимое медиатеки с функцией распознавания. Все треки сгруппированы по исполнителям, названиям альбомов и плейлистам.

Текст можно загрузить в память устройства и использовать ее без подключения к интернету, а также поделиться ею с друзьями через Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Google+ или SMS.

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