Lyrics Mania - бесплатное приложение, которое точно знает название и исполнителя музыкальной композиции, которую вы прослушиваете, а также предоставляет доступ к тексту практически всех песен.

Кроме этого Lyrics Mania обладает по истине огромной базой всевозможных песен. Причем в некоторых композициях подсвечиваются исполняемые в данный момент слова - почти как в караоке.

С помощью встроенного музыкального плеера присутствует возможность проигрывать содержимое медиатеки с функцией распознавания. Все треки сгруппированы по исполнителям, названиям альбомов и плейлистам.

Текст можно загрузить в память устройства и использовать ее без подключения к интернету, а также поделиться ею с друзьями через Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Google+ или SMS.