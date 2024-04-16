Lyrics Mania для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.8.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Eight Signs
|Категории:
|Плееры - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 190 | Статистика
|Размер:
|17.49 Мб
|СКАЧАТЬ
Lyrics Mania - бесплатное приложение, которое точно знает название и исполнителя музыкальной композиции, которую вы прослушиваете, а также предоставляет доступ к тексту практически всех песен.
Кроме этого Lyrics Mania обладает по истине огромной базой всевозможных песен. Причем в некоторых композициях подсвечиваются исполняемые в данный момент слова - почти как в караоке.
С помощью встроенного музыкального плеера присутствует возможность проигрывать содержимое медиатеки с функцией распознавания. Все треки сгруппированы по исполнителям, названиям альбомов и плейлистам.
Текст можно загрузить в память устройства и использовать ее без подключения к интернету, а также поделиться ею с друзьями через Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Google+ или SMS.
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Отзывы о программе Lyrics Mania
Admin
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