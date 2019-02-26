Gmail - одно из лучших Android-приложений для работы с электронной почтой, разработанное компанией Google.
Программа объединяет в себе все самые необходимые функции и инструменты, как например защита от спама, автоматическая сортировка почты, уведомления о входящей корреспонденции, встроенный поиск по почте, поддержка нескольких почтовых аккаунтов и многое другое.
У пользователя присутствует возможность читать сообщения и отвечать на них без Интернет-подключения, отмечать выбранные письма, изменять их ярлыки, игнорировать нежелательные письма, блокировать выбранных отправителей, отправлять на печать, перемещать их в выбранные папки и многое другое.
Ключевые особенности Gmail:
Возможность чтения сообщений и отвечать на них без Интернет-подключения.
Встроенный поиск по почте.
Автоматическая сортировка почты.
Наличие защиты от спама.
Наличие встроенного хранилища на 15 Гб.
Поддержка нескольких почтовых акаунтов.
Управление жестами.
Подтверждение удаления, архивации и отправки писем.
ProtonMail – данный почтовый клиент предлагает пользователям усиленную защиту во время переписки. Программа шифрует ваши письма и никто, кроме получателя и вас не
Отзывы о программе Gmail
alexcool про Gmail 8.5.20.198487710 для Android [14-06-2018]
Ответьте мне на такой вопрос плз. Зачем отсюда скачивать такие проги как джимэйл, если это все бесплатно, можна качать в плэймаркете офиуиально. Ну зачем заморачиваться и идти сюда??? Да тут много подобного софта. Зачем все это. Объясните на примере этой вот проги, если не лень. | | Ответить