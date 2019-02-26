Gmail для Android

Gmail 9.1.13.233495724 для Android

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Описание Gmail 9.1.13.233495724 для AndroidОписание   Скачать Gmail 9.1.13.233495724 для AndroidСКАЧАТЬ (24,33 Мб) Скриншоты Gmail 9.1.13.233495724 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Gmail 9.1.13.233495724 для AndroidСтатистика   Отзывы о Gmail 9.1.13.233495724 для AndroidОтзывы (1)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Gmail - одно из лучших Android-приложений для работы с электронной почтой, разработанное компанией Google.

Программа объединяет в себе все самые необходимые функции и инструменты, как например защита от спама, автоматическая сортировка почты, уведомления о входящей корреспонденции, встроенный поиск по почте, поддержка нескольких почтовых аккаунтов и многое другое.

У пользователя присутствует возможность читать сообщения и отвечать на них без Интернет-подключения, отмечать выбранные письма, изменять их ярлыки, игнорировать нежелательные письма, блокировать выбранных отправителей, отправлять на печать, перемещать их в выбранные папки и многое другое.

Ключевые особенности Gmail:

  • Возможность чтения сообщений и отвечать на них без Интернет-подключения.
  • Встроенный поиск по почте.
  • Автоматическая сортировка почты.
  • Наличие защиты от спама.
  • Наличие встроенного хранилища на 15 Гб.
  • Поддержка нескольких почтовых акаунтов.
  • Управление жестами.
  • Подтверждение удаления, архивации и отправки писем.
  • Автомасштабирование и многое другое.
Что нового в Gmail 9.1.13.233495724 для Android?
  • Исправлены ошибки, улучшена производительность.
Скриншоты Gmail:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 1 405
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыEmail
 Программа Gmail отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Gmail

alexcool про Gmail 8.5.20.198487710 для Android [14-06-2018]

Ответьте мне на такой вопрос плз. Зачем отсюда скачивать такие проги как джимэйл, если это все бесплатно, можна качать в плэймаркете офиуиально. Ну зачем заморачиваться и идти сюда??? Да тут много подобного софта. Зачем все это. Объясните на примере этой вот проги, если не лень.
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