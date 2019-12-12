Программы для Android » Игры » Квесты, Adventure » Записки Искателя для Android
Записки Искателя для Android

Записки Искателя 1.47.1 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Записки Искателя 1.47.1 для AndroidОписание   Скачать Записки Искателя 1.47.1 для AndroidСКАЧАТЬ (80,01 Мб) Скриншоты Записки Искателя 1.47.1 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика Записки Искателя 1.47.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Записки Искателя 1.47.1 для AndroidОтзывы (3)  
Оцените программу!
3.50 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 3.50 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Записки Искателя – небольшой городок Дарквуд прокляли темные силы, и теперь его жители не могут покинуть свою родину. Вам предстоит выступить в роли Искателя, загадочного обладателя могущественного артефакта - Магической карты. Благодаря карте, у жителей появилась призрачная надежда на спасение и вы должны вступить в борьбу с Проклятием. Особенности игры включают:

  • красивую графику и приятный саундтрек;
  • множество локаций с различными заданиями;
  • огромное количество предметов и более 155 уникальных коллекций;
  • харизматичные персонажи;
  • захватывающие головоломки;
  • возможность создания уникальных предметов;
  • возможность соревноваться  друзьями.
Что нового в Записки Искателя 1.47.1 для Android?
  • Захватывающая акция "Магия праздника" с уникальными наградами
  • Новая локация "Зимний дворик"
  • Акции "Веселая традиция", "Ловец снежинок", "Изумрудная тайна", "Праздничные хлопоты"
  • Хранители стола — медвежата Ронни и Миа
  • Удивительные акционные существа
  • Чудесное предложение — Праздничный календарь с ежедневными подарками
  • Более 100 новых квестов
  • Устранен ряд ошибок
Записки Искателя
Записки Искателя
Записки Искателя
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 2 420
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКвесты, Adventure
ТОП-сегодня раздела "Квесты, Adventure"
 

Cookie Adventure 1.0.40 для Android

Решай сложные головоломки, обходи ловушки, играй в мини-игры, проверь свою реакцию с приложением Cookie Adventure

Невозможный Квест 1.2.3 для Android

Невозможный Квест - веселый текстовый квест для тех, кто любит посмеяться! В этом квесте вы сможете поиграть с крокодилами в крокодила, потроллить тролля, быть

Granny 1.5 для Android

Игра для пользователей с очень крепкими нервами. Попробуйте за пять дней найти выход из дома, и постараться остаться в живых. Используйте окружающие предметы,

Dexter: Hidden Darkness 2.1.1 для Android

Dexter: Hidden Darkness – полюбившиеся герои из сериала Декстер снова в деле. На месте главного героя, специалиста по крови Декстера, вам необходимо исследовать

Невозможный Квест 2 1.2.2 для Android

Невозможный Квест 2родолжение самого смешного квеста в истории! На этот раз Вас ожидают плюющая Годзилла, зомби на самолете, свадьба с дымом, драка с каннибалом

Записки Искателя 1.35.0 для Android

Записки Искателя – мрачные улочки проклятого города Дарквуда таят в себе множество тайн и загадок, и только Искатель способен распутать этот мистический клубок.

скачать Adguard

Отзывы о программе Записки Искателя

Konstantin про Записки Искателя 1.35.0 для Android [17-07-2019]

Устанавливается и запускается. На этом и всё: одно окно.
2 | 2 | Ответить

Мила про Записки Искателя 1.35.0 для Android [28-05-2019]

В игре не работает приложение ловец звезд
2 | 2 | Ответить

алексей декунов про Записки Искателя 1.21.2 для Android [11-01-2019]

не скачивает обновления и не открывает игру
2 | 2 | Ответить

Читать все отзывы (3) / Добавить отзыв
 