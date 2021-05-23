Pocket Legends для Android

Описание
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Оценка: 4.83/5 голосов - 22
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.5.25 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Квесты, Adventure - Ролевые, RPG
Загрузок (сегодня/всего):1 / 25 384 | Статистика
Размер:27,05 Мб
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Pocket Legends — многопользовательская ролевая игра с отличной графикой и прекрасным геймплеем. Сражайтесь вместе с тысячами игроков по всему миру, прокачивайте своего персонажа, собирайте различные артефакты и оружие, выполняйте квесты. Это единственная в своем роде MMORPG для мобильных устройств.

Особенности игры:

  • Выберите одного из трех персонажей: Сокол, Медведь и Эльфийка.
  • Множество врагов, включая зомби, крокодилов, инопланетян и др.
  • Co-Op или PVP-режим.
  • Огромное количество оружия и предметов.
  • Уникальные способности для каждого героя.
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Отзывы о программе Pocket Legends

lis про Pocket Legends 2.0.0.4 для Android [30-11-2012]

пишет что приложение не установлено.
что делать???
2 | 3 | Ответить

Rocky про Pocket Legends 2.0.0.2 для Android [01-11-2012]

Олдскульная игра) 75,68.71лвлы у меня
3 | 2 | Ответить

c3n0n про Pocket Legends 2.0.0.2 для Android [08-10-2012]

реально,у мегя тоже Huawei u8230 чорный екран.Прошывка стандарт 2.1
3 | 2 | Ответить

дар про Pocket Legends 2.0.0.2 для Android [06-10-2012]

телефон хуавей 8230.
установил, запускаю - черный экран.
что можно зделать?
2 | 2 | Ответить

ден4ик про Pocket Legends 2.0.0.2 для Android [17-09-2012]

Игра проста супер самая лучшая мморпг которую я играл всем качать!!!
2 | 2 | Ответить

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