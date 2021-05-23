Pocket Legends — многопользовательская ролевая игра с отличной графикой и прекрасным геймплеем. Сражайтесь вместе с тысячами игроков по всему миру, прокачивайте своего персонажа, собирайте различные артефакты и оружие, выполняйте квесты. Это единственная в своем роде MMORPG для мобильных устройств.

Особенности игры: