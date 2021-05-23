Pocket Legends для Android
|Оценка:
|4.83/5 голосов - 22
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.5.25 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Spacetime Studios
|Категории:
|Квесты, Adventure - Ролевые, RPG
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 25 384 | Статистика
|Размер:
|27,05 Мб
|СКАЧАТЬ
Pocket Legends — многопользовательская ролевая игра с отличной графикой и прекрасным геймплеем. Сражайтесь вместе с тысячами игроков по всему миру, прокачивайте своего персонажа, собирайте различные артефакты и оружие, выполняйте квесты. Это единственная в своем роде MMORPG для мобильных устройств.
Особенности игры:
- Выберите одного из трех персонажей: Сокол, Медведь и Эльфийка.
- Множество врагов, включая зомби, крокодилов, инопланетян и др.
- Co-Op или PVP-режим.
- Огромное количество оружия и предметов.
- Уникальные способности для каждого героя.
Записки Искателя – мрачные улочки проклятого города Дарквуда таят в себе множество тайн...
Книга-игра Симбионт – в этой интерактивной книге вы должны помочь отважному ученому...
Захватывающий текстовый квест СТАНЦИЯ ЗАРЯ-1 перенесет вас в недалекое будущее, в котором...
Футурама: Миры Будущего – отправляйтесь в увлекательные приключения вместе с героями...
Among US - Астронавтам для победы необходимо выполнить все задания в разных отсеках...
Pocket Legends – RPG-игра переместит вас в сказочный мир, где придется встретиться с зомби,...
Отзывы о программе Pocket Legends
lis про Pocket Legends 2.0.0.4 для Android [30-11-2012]
пишет что приложение не установлено.
что делать???
2 | 3 | Ответить
Rocky про Pocket Legends 2.0.0.2 для Android [01-11-2012]
c3n0n про Pocket Legends 2.0.0.2 для Android [08-10-2012]
реально,у мегя тоже Huawei u8230 чорный екран.Прошывка стандарт 2.1
3 | 2 | Ответить
дар про Pocket Legends 2.0.0.2 для Android [06-10-2012]
телефон хуавей 8230.
установил, запускаю - черный экран.
что можно зделать?
2 | 2 | Ответить
ден4ик про Pocket Legends 2.0.0.2 для Android [17-09-2012]
Игра проста супер самая лучшая мморпг которую я играл всем качать!!!
2 | 2 | Ответить