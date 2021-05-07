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Квестоманьяк для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.3.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Квесты, Adventure
Загрузок (сегодня/всего):0 / 535 | Статистика
Размер:48,73 Мб
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Квестоманьяк - приложение, которое сочетает в себе элементы текстовых квестов, аркад и RPG. Квестоманьяк позволяет управлять судьбами героев невероятных историй взмахом Вашего пальца, и поможет скрасить нудное ожидание в очереди или долгую поездку в метро/автобусе.

Только вы решаете, что делать главному герою и формируете Вашу уникальную историю!

На данный момент в приложении присутствуют десятки историй, состоящие из сотен квестов всевозможных жанров, таких как вестерн или постапокалипсис, фантастика и фэнтези, средневековье и ужасы, вы найдете приключения на любой вкус

Что нового в Квестоманьяк 3.3.5?
  • Добавлена новая история от Саши Селякова.

     

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