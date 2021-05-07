Квестоманьяк для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.3.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Mars Based Game Lab
|Категория:
|Квесты, Adventure
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 535 | Статистика
|Размер:
|48,73 Мб
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Квестоманьяк - приложение, которое сочетает в себе элементы текстовых квестов, аркад и RPG. Квестоманьяк позволяет управлять судьбами героев невероятных историй взмахом Вашего пальца, и поможет скрасить нудное ожидание в очереди или долгую поездку в метро/автобусе.
Только вы решаете, что делать главному герою и формируете Вашу уникальную историю!
На данный момент в приложении присутствуют десятки историй, состоящие из сотен квестов всевозможных жанров, таких как вестерн или постапокалипсис, фантастика и фэнтези, средневековье и ужасы, вы найдете приключения на любой вкус
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