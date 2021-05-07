Квестоманьяк - приложение, которое сочетает в себе элементы текстовых квестов, аркад и RPG. Квестоманьяк позволяет управлять судьбами героев невероятных историй взмахом Вашего пальца, и поможет скрасить нудное ожидание в очереди или долгую поездку в метро/автобусе.

Только вы решаете, что делать главному герою и формируете Вашу уникальную историю!

На данный момент в приложении присутствуют десятки историй, состоящие из сотен квестов всевозможных жанров, таких как вестерн или постапокалипсис, фантастика и фэнтези, средневековье и ужасы, вы найдете приключения на любой вкус