Super Bear Adventure — приключенческая игра с элементами исследования и экшена, действие которой разворачивается в вымышленном королевстве на грани катастрофы. Мир игры изначально был спокойным и безопасным, однако ситуация резко изменилась после появления странного фиолетового мёда, создаваемого пчёлами. Этот мёд оказывает разрушительное воздействие на живых существ и превращает их в агрессивных и безмолвных противников.

Проект сочетает исследование локаций, сражения с врагами и постепенное развитие персонажа. В ходе путешествий можно находить предметы для настройки внешнего вида героя, а также различные объекты для взаимодействия и изучения окружающей среды. Игра ориентирована на последовательное изучение мира и постепенное раскрытие его истории без перегрузки сложными механиками.

Список основных возможностей Super Bear Adventure: