Super Bear Adventure для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|12.1.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Earthkwak Games
|Категория:
|Квесты, Adventure
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|171.12 Мб
|СКАЧАТЬ
Super Bear Adventure — приключенческая игра с элементами исследования и экшена, действие которой разворачивается в вымышленном королевстве на грани катастрофы. Мир игры изначально был спокойным и безопасным, однако ситуация резко изменилась после появления странного фиолетового мёда, создаваемого пчёлами. Этот мёд оказывает разрушительное воздействие на живых существ и превращает их в агрессивных и безмолвных противников.
Проект сочетает исследование локаций, сражения с врагами и постепенное развитие персонажа. В ходе путешествий можно находить предметы для настройки внешнего вида героя, а также различные объекты для взаимодействия и изучения окружающей среды. Игра ориентирована на последовательное изучение мира и постепенное раскрытие его истории без перегрузки сложными механиками.
Список основных возможностей Super Bear Adventure:
- Предлагает исследование различных регионов королевства с уникальной атмосферой.
- Реализует сюжетное приключение с последовательным развитием истории.
- Сражения с врагами, поражёнными воздействием фиолетового мёда.
- Дает возможность настраивать внешний вид персонажа с помощью найденных предметов.
- Предполагается использование транспортных средств для быстрого перемещения.
- Предусматривает взаимодействие с неигровыми персонажами и выполнение заданий.
- Содержит дополнительные мини-игры и побочные активности.
Уникальная игра для Android, которая представляет собой интерактивный криминальный роман в...
Бежать из тюрьмы 3 – последняя часть головоломки, где вы помогаете заключенному избежать...
Записки Искателя – мрачные улочки проклятого города Дарквуда таят в себе множество тайн...
Книга-игра Симбионт – в этой интерактивной книге вы должны помочь отважному ученому...
Захватывающий текстовый квест СТАНЦИЯ ЗАРЯ-1 перенесет вас в недалекое будущее, в котором...
Футурама: Миры Будущего – отправляйтесь в увлекательные приключения вместе с героями...
Отзывы о программе Super Bear Adventure
Admin
Отзывов о программе Super Bear Adventure 12.1.3 пока нет, можете добавить...