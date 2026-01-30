Super Bear Adventure для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:12.1.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Квесты, Adventure
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:171.12 Мб
СКАЧАТЬ
Super Bear Adventure скриншот № 1
Super Bear Adventure скриншот № 2
Super Bear Adventure скриншот № 3
Super Bear Adventure скриншот № 4

Super Bear Adventure — приключенческая игра с элементами исследования и экшена, действие которой разворачивается в вымышленном королевстве на грани катастрофы. Мир игры изначально был спокойным и безопасным, однако ситуация резко изменилась после появления странного фиолетового мёда, создаваемого пчёлами. Этот мёд оказывает разрушительное воздействие на живых существ и превращает их в агрессивных и безмолвных противников. 

Проект сочетает исследование локаций, сражения с врагами и постепенное развитие персонажа. В ходе путешествий можно находить предметы для настройки внешнего вида героя, а также различные объекты для взаимодействия и изучения окружающей среды. Игра ориентирована на последовательное изучение мира и постепенное раскрытие его истории без перегрузки сложными механиками.

Список основных возможностей Super Bear Adventure:

  • Предлагает исследование различных регионов королевства с уникальной атмосферой.
  • Реализует сюжетное приключение с последовательным развитием истории.
  • Сражения с врагами, поражёнными воздействием фиолетового мёда.
  • Дает возможность настраивать внешний вид персонажа с помощью найденных предметов.
  • Предполагается использование транспортных средств для быстрого перемещения.
  • Предусматривает взаимодействие с неигровыми персонажами и выполнение заданий.
  • Содержит дополнительные мини-игры и побочные активности.
ТОП-сегодня раздела "Квесты, Adventure"
 

скачать Убийство в АльпахУбийство в Альпах 6.1

Уникальная игра для Android, которая представляет собой интерактивный криминальный роман в...

скачать Бежать из тюрьмы 3Бежать из тюрьмы 3 3.4.1

Бежать из тюрьмы 3 – последняя часть головоломки, где вы помогаете заключенному избежать...

скачать Записки ИскателяЗаписки Искателя 1.47.1

Записки Искателя – мрачные улочки проклятого города Дарквуда таят в себе множество тайн...

скачать Книга-игра СимбионтКнига-игра Симбионт 3.7

Книга-игра Симбионт – в этой интерактивной книге вы должны помочь отважному ученому...

скачать СТАНЦИЯ ЗАРЯ-1СТАНЦИЯ ЗАРЯ-1 1.0.1300

Захватывающий текстовый квест СТАНЦИЯ ЗАРЯ-1 перенесет вас в недалекое будущее, в котором...

скачать Футурама: Миры БудущегоФутурама: Миры Будущего 1.6.6

Футурама: Миры Будущего – отправляйтесь в увлекательные приключения вместе с героями...

Отзывы о программе Super Bear Adventure

Admin

Отзывов о программе Super Bear Adventure 12.1.3 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв