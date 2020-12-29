Among Us - суть игры заключается в следующем: есть некий космический корабль и группа астронавтов, среди которых есть один (от 1 до 3-х) врагов. В каждой игре могут принять участие от 4 до 10 игроков и не более 3 предателей.

Роль врага или хорошего парня распределяются случайным образом. Все игроки выглядят по-разному и определить по внешнему виду предателя невозможно, только по его действиям. Астронавтам (хорошим парням) для победы необходимо выполнить все задания в разных отсеках космического корабля или по ходу игры вычислить врагов. Врагам необходимо убить всех членов экипажа космического корабля. По ходу игры путем голосования можно определять скрытого врага и удалять его, но учтите, что вы можете ошибаться и случайно убить невинного члена экипажа.

Among Us является бесплатным приложением и зарабатывает на баннерах показываемых непосредственно в самом приложении, а так же на продаже внутриигрового имущества.