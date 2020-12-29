Among Us для Android
|Оценка:
|3.72/5 голосов - 25
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2020.11.17 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Innersloth LLC
|Категории:
|Квесты, Adventure - Логические
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 478 | Статистика
|Размер:
|76,4 Мб
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Among Us - суть игры заключается в следующем: есть некий космический корабль и группа астронавтов, среди которых есть один (от 1 до 3-х) врагов. В каждой игре могут принять участие от 4 до 10 игроков и не более 3 предателей.
Роль врага или хорошего парня распределяются случайным образом. Все игроки выглядят по-разному и определить по внешнему виду предателя невозможно, только по его действиям. Астронавтам (хорошим парням) для победы необходимо выполнить все задания в разных отсеках космического корабля или по ходу игры вычислить врагов. Врагам необходимо убить всех членов экипажа космического корабля. По ходу игры путем голосования можно определять скрытого врага и удалять его, но учтите, что вы можете ошибаться и случайно убить невинного члена экипажа.
Among Us является бесплатным приложением и зарабатывает на баннерах показываемых непосредственно в самом приложении, а так же на продаже внутриигрового имущества.
Among US - Астронавтам для победы необходимо выполнить все задания в разных отсеках...
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Admin
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