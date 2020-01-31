Футурама: Миры Будущего – в игре вы встретите персонажей популярного мультсериала Футурама и получите возможность построить собственный Нью-Йорк.

Фрай, Лила, Бендер, Зольдберг и другие герои готовы исследовать Вселенную, путешествовать между планетами и вступать в сражения с враждебными инопланетянами. Открывайте новые костюмы для своих персонажей и развивайте их с каждым повышением уровня. Найдите все древние артефакты, продвигаясь по сюжету, и спасите всех жителей от надвигающейся опасности.

Сюжетная линий написана сценаристом мультсериала Футурама Дэвидом Коэном и создателем The Simpsons Мэттом Гроунингом. На протяжении игры вас будут окружать забавные ситуации и диалоги.