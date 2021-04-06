Simplenote - бесплатное приложение, которое представляет собой быстрый, эффективный и простой в использовании сервис для хранения текстовых заметок. Причем записи синхронизируются на всех подключенных устройствах. Также присутствует возможность совместной работы над заметками, и хранение на серверах более ранних версий заметок, что позволяет в любой момент вернуться к предыдущему состоянию заметки. Кроме этого имеется мгновенный поиск и сортировка заметок.

Основные возможности Simplenote: