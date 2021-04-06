Simplenote для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.18 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Automattic, Inc.
|Категории:
|Синхронизация - Заметки от руки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 847 | Статистика
|Размер:
|5,57 Мб
|СКАЧАТЬ
Simplenote - бесплатное приложение, которое представляет собой быстрый, эффективный и простой в использовании сервис для хранения текстовых заметок. Причем записи синхронизируются на всех подключенных устройствах. Также присутствует возможность совместной работы над заметками, и хранение на серверах более ранних версий заметок, что позволяет в любой момент вернуться к предыдущему состоянию заметки. Кроме этого имеется мгновенный поиск и сортировка заметок.
Основные возможности Simplenote:
- Простой способ сохранить свои заметки, планы, идеи и пр.
- Синхронизация записей на всех подключенных устройствах.
- Возможность совместной работы над заметками.
- Доступ к более ранним версиям заметок.
- Мгновенный поиск и сортировка заметок.
- Настройка размера шрифта и выбор темы оформления.
- Защита учетной записи PIN-кодом.
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