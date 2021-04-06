Simplenote для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.18 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Синхронизация - Заметки от руки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 847 | Статистика
Размер:5,57 Мб
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Simplenote - бесплатное приложение, которое представляет собой быстрый, эффективный и простой в использовании сервис для хранения текстовых заметок. Причем записи синхронизируются на всех подключенных устройствах. Также присутствует возможность совместной работы над заметками, и хранение на серверах более ранних версий заметок, что позволяет в любой момент вернуться к предыдущему состоянию заметки. Кроме этого имеется мгновенный поиск и сортировка заметок.

Основные возможности Simplenote:

  • Простой способ сохранить свои заметки, планы, идеи и пр.
  • Синхронизация записей на всех подключенных устройствах.
  • Возможность совместной работы над заметками.
  • Доступ к более ранним версиям заметок.
  • Мгновенный поиск и сортировка заметок.
  • Настройка размера шрифта и выбор темы оформления.
  • Защита учетной записи PIN-кодом.
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