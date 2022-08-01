Link to Windows для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.22053.114.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Microsoft Corporation
|Категория:
|Синхронизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|85,45 Мб
Link to Windows - приложение, которое предоставляет мгновенный доступ к необходимым данным на телефоне прямо с компьютера. Для того чтобы начать работу, нужно установить приложение Link to Windows на телефоне с Android и подключите его к приложению "Связь с телефоном" на ПК с Windows. Присутствует возможность просматривать текстовые сообщения и отвечать на них, совершать и принимать звонки, просматривать уведомления и т.д.
Особенности приложения Link to Windows:
- Совершение и прием звонков на компьютере.
- Управление уведомлениями телефона с Android на компьютере.
- Доступ к любимым мобильным приложениям на компьютере.
- Чтение и отправка текстовых сообщений с компьютера.
- Перетаскивание файлов с компьютера на телефон и наоборот.
- Копирование и вставка контента между компьютером и телефоном.
- Мгновенный доступ с компьютера к фотографиям на телефоне.
- Использование большого экрана компьютера, клавиатуры, мыши и сенсорного экрана для взаимодействия с телефоном на компьютере.
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