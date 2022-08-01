Link to Windows для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.22053.114.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Синхронизация
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:85,45 Мб
Link to Windows скриншот № 1
Link to Windows скриншот № 2
Link to Windows скриншот № 3
Link to Windows скриншот № 4

Link to Windows - приложение, которое предоставляет мгновенный доступ к необходимым данным на телефоне прямо с компьютера. Для того чтобы начать работу, нужно установить приложение Link to Windows на телефоне с Android и подключите его к приложению "Связь с телефоном" на ПК с Windows. Присутствует возможность просматривать текстовые сообщения и отвечать на них, совершать и принимать звонки, просматривать уведомления и т.д.

Особенности приложения Link to Windows:

  • Совершение и прием звонков на компьютере.
  • Управление уведомлениями телефона с Android на компьютере.
  • Доступ к любимым мобильным приложениям на компьютере.
  • Чтение и отправка текстовых сообщений с компьютера.
  • Перетаскивание файлов с компьютера на телефон и наоборот.
  • Копирование и вставка контента между компьютером и телефоном.
  • Мгновенный доступ с компьютера к фотографиям на телефоне.
  • Использование большого экрана компьютера, клавиатуры, мыши и сенсорного экрана для взаимодействия с телефоном на компьютере.
ТОП-сегодня раздела "Синхронизация"
 

скачать Google ДискGoogle Диск 2.20.281.05.40

Google Диск – с облачным хранилищем ваша информация никогда не потеряется и будет доступна с...

скачать Samsung Smart Switch MobileSamsung Smart Switch Mobile 3.7.32.7

Samsung Smart Switch Mobile – обеспечивает беспроблемный переход на устройства Galaxy с других...

скачать Garmin ConnectGarmin Connect 4.42

Приложение, позволяющее связать смартфон с устройством Garmin, обмениваться данными между...

скачать DAEMON SyncDAEMON Sync 2.2.0.96

DAEMON Sync - облачный сервис от разработчиков популярной программы DAEMON Tools, с помощью которого...

скачать doubleTwistdoubleTwist 3.4.6

Отличный аудиоплеер для Android, который помимо проигрывания музыки поддерживает...

скачать JoplinJoplin 2.7.2

Бесплатное Android-приложение для создания заметок и списков дел с открытым исходным кодом....

Отзывы о программе Link to Windows

Admin

Отзывов о программе Link to Windows 1.22053.114.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв