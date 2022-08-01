Link to Windows - приложение, которое предоставляет мгновенный доступ к необходимым данным на телефоне прямо с компьютера. Для того чтобы начать работу, нужно установить приложение Link to Windows на телефоне с Android и подключите его к приложению "Связь с телефоном" на ПК с Windows. Присутствует возможность просматривать текстовые сообщения и отвечать на них, совершать и принимать звонки, просматривать уведомления и т.д.

Особенности приложения Link to Windows: