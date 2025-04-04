EasyCast для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:5.2.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Синхронизация
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:48.59 Мб
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EasyCast — приложение для трансляции контента с мобильного устройства на телевизоры, позволяет просматривать видео, фото и прослушивания аудио на большом экране. Подключение телефон к телевизору происходит с помощью беспроводной технологии, что обеспечивает передачу медиафайлов в высоком качестве с минимальной задержкой.

Приложение автоматически распознает доступные телевизоры и беспроводные дисплеи, содержит функции управления контентом с телефона, не прерывает трансляцию при переходе на другие страницы телефона, что позволяет выполнять задачи на телефоне без влияния на процесс трансляции на телевизор.

Список основных возможностей EasyCast:

  • Автоматически находит доступные устройства для подключения.
  • Передает с телефона видео, изображения, музыку и фото на телевизор.
  • Позволяет транслировать презентации (например, PPT).
  • Обеспечивает высококачественную передачу контента с минимальной задержкой.
  • Дает возможность управлять воспроизведением контента.
  • Передет контент в разрешении, аналогичном тому, что отображается на мобильном устройстве.
  • Стабильная передача изображения и звука без проводов на большой экран телевизора.

 

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