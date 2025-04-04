EasyCast для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.2.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|TV Master - Smart TV Remote Control
|Категория:
|Синхронизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|48.59 Мб
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EasyCast — приложение для трансляции контента с мобильного устройства на телевизоры, позволяет просматривать видео, фото и прослушивания аудио на большом экране. Подключение телефон к телевизору происходит с помощью беспроводной технологии, что обеспечивает передачу медиафайлов в высоком качестве с минимальной задержкой.
Приложение автоматически распознает доступные телевизоры и беспроводные дисплеи, содержит функции управления контентом с телефона, не прерывает трансляцию при переходе на другие страницы телефона, что позволяет выполнять задачи на телефоне без влияния на процесс трансляции на телевизор.
Список основных возможностей EasyCast:
- Автоматически находит доступные устройства для подключения.
- Передает с телефона видео, изображения, музыку и фото на телевизор.
- Позволяет транслировать презентации (например, PPT).
- Обеспечивает высококачественную передачу контента с минимальной задержкой.
- Дает возможность управлять воспроизведением контента.
- Передет контент в разрешении, аналогичном тому, что отображается на мобильном устройстве.
- Стабильная передача изображения и звука без проводов на большой экран телевизора.
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