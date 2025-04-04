EasyCast — приложение для трансляции контента с мобильного устройства на телевизоры, позволяет просматривать видео, фото и прослушивания аудио на большом экране. Подключение телефон к телевизору происходит с помощью беспроводной технологии, что обеспечивает передачу медиафайлов в высоком качестве с минимальной задержкой.

Приложение автоматически распознает доступные телевизоры и беспроводные дисплеи, содержит функции управления контентом с телефона, не прерывает трансляцию при переходе на другие страницы телефона, что позволяет выполнять задачи на телефоне без влияния на процесс трансляции на телевизор.

Список основных возможностей EasyCast: