PikPak для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.49.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|PIKCLOUD PTE. LTD.
|Категория:
|Синхронизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|14.28 Мб
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PikPak — облачное хранилище для хранения и управления файлами, предоставляющее пользователям возможность безопасно сохранять и организовывать свои данные. Это частное облако с расширенными функциями, позволяющее не только загружать файлы, но и просматривать их, воспроизводить видео прямо в интерфейсе приложения, а также пересылать контент через Telegram-бота. PikPak ориентирован на пользователей, которым нужно безопасное и надежное место для хранения большого объема данных с удобным доступом к ним из разных источников.
Приложение поддерживает множество форматов файлов и предлагает функционал для их структурирования в коллекции с использованием папок. Оно также оснащено инструментами для быстрой передачи файлов через облако и технологией резервного копирования, что помогает защитить данные от утраты. Одной из ключевых функций PikPak является интеграция с популярными социальными платформами, такими как Telegram, Twitter и другие, что позволяет сохранять файлы или ссылки напрямую из этих сервисов.
Основные возможности приложения PikPak:
- Облачное хранилище объемом до 10 ТБ, позволяющее хранить до 8000 видеофайлов и другие типы данных.
- Интеграция с Telegram-ботом для быстрой пересылки файлов и ссылок одним кликом из социальных сетей и мессенджеров, таких как Twitter, TikTok, Facebook и др.
- Использование технологии облачной передачи для ускорения загрузки и сохранения файлов.
- Возможность предварительного просмотра фотографий и воспроизведения видео непосредственно в интерфейсе приложения.
- Организация файлов с помощью создания папок для удобного управления коллекциями.
В целом, PikPak предлагает удобный способ хранения и управления файлами с возможностью безопасного резервного копирования, что делает его полезным инструментом для людей, которым важно не только хранить большие объемы данных, но и иметь к ним удобный доступ с различных устройств.
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