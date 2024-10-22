PikPak — облачное хранилище для хранения и управления файлами, предоставляющее пользователям возможность безопасно сохранять и организовывать свои данные. Это частное облако с расширенными функциями, позволяющее не только загружать файлы, но и просматривать их, воспроизводить видео прямо в интерфейсе приложения, а также пересылать контент через Telegram-бота. PikPak ориентирован на пользователей, которым нужно безопасное и надежное место для хранения большого объема данных с удобным доступом к ним из разных источников.

Приложение поддерживает множество форматов файлов и предлагает функционал для их структурирования в коллекции с использованием папок. Оно также оснащено инструментами для быстрой передачи файлов через облако и технологией резервного копирования, что помогает защитить данные от утраты. Одной из ключевых функций PikPak является интеграция с популярными социальными платформами, такими как Telegram, Twitter и другие, что позволяет сохранять файлы или ссылки напрямую из этих сервисов.

Основные возможности приложения PikPak:

Облачное хранилище объемом до 10 ТБ, позволяющее хранить до 8000 видеофайлов и другие типы данных.

Интеграция с Telegram-ботом для быстрой пересылки файлов и ссылок одним кликом из социальных сетей и мессенджеров, таких как Twitter, TikTok, Facebook и др.

Использование технологии облачной передачи для ускорения загрузки и сохранения файлов.

Возможность предварительного просмотра фотографий и воспроизведения видео непосредственно в интерфейсе приложения.

Организация файлов с помощью создания папок для удобного управления коллекциями.

В целом, PikPak предлагает удобный способ хранения и управления файлами с возможностью безопасного резервного копирования, что делает его полезным инструментом для людей, которым важно не только хранить большие объемы данных, но и иметь к ним удобный доступ с различных устройств.