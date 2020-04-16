IFTTT для Android

IFTTT 4.8.0 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание IFTTT 4.8.0 для AndroidОписание   Скачать IFTTT 4.8.0 для AndroidСКАЧАТЬ (11,25 Мб) Скриншоты IFTTT 4.8.0 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика IFTTT 4.8.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о IFTTT 4.8.0 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
3.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 3.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

IFTTT - отличное приложение для создания определенных алгоритмов, позволяющих автоматизировать выполнение различных действий, например отключить Wi-Fi при выходе из дома, опубликовать на Facebook свой обновленный статус в Tumblr или LinkedIn, опубликовать на своем блоге понравившиеся видеоролики на YouTube или Vimeo и пр.

Присутствует ряд готовых шаблонов, а также имеется возможность создавать подобные алгоритмы самостоятельно. Программа поддерживает интеграцию с  различными сервисами, включая Facebook, Evernote, Instagram, Twitter, Gmail, Tumblr, Craigslist, YouTube, Vimeo, Google Drive, Pocket, Square, Best Buy, eBay, Reddit и др. (поддержка более 360 разнообразных приложений, сервисов и устройств).

Ключевые особенности IFTTT:

  • Создание алгоритмов для автоматизации выполнения различных действий.
  • Наличие готовых шаблонов.
  • Возможность самостоятельно создавать алгоритмы.
  • Поддержка более 360 разнообразных приложений, сервисов и устройств.
IFTTT
IFTTT
IFTTT
IFTTT
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 783
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПерсонализация - Программирование
ТОП-сегодня раздела "Персонализация"
 

Yandex Launcher 1.2.1 для Android

Yandex Launcher - отличный персонализатор для Android-смартфонов, который сделает ваше устройство по-настоящему стильным, удобным, красивым и ярким

Обратный отсчет дней 1.3.9 для Android

С этим виджетом вы никогда не забудете важное событие в своей жизни. Добавляйте несколько событий, настраивайте цвет для каждого обратного отсчета, выбирайте дни,

ZERO Launcher 3.69 для Android

В альтернативном лаунчере ZERO Launcher вы найдете больше количество бесплатных тем, обоев, иконок и обоев, в том числе и динамических, а также модные и популярные

Nano Launcher 2.0.12 для Android

Nano Launcher - один из самых легких лаунчеров для Android-устройств, который тем не менее привносит ряд удобных и полезных свойств в стандартную оболочку девайса

Тема World of Tanks 1.0.1 для Android

Тема для поклонников популярного танкового симулятора World of Tanks, благодаря которой пользователи смогут персонализировать свое мобильное Android-устройство в

Apex Launcher 4.5.1 для Android

Apex Launcher – превращает интерфейс Android-устройства. После установки лаунчера, он станет быстрым, стильным, с необычными визуальными эффектами, начнет

скачать Adguard

Отзывы о программе IFTTT

Admin

Отзывов о программе IFTTT 4.8.0 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 