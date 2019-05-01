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Grizzly для Windows

Grizzly 1.0.50.404 Pro

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Описание Grizzly 1.0.50.404 ProОписание   Скачать Grizzly 1.0.50.404 ProСКАЧАТЬ (662,46 Мб) Скриншоты Grizzly 1.0.50.404 ProСкриншоты (9)   Статистика Grizzly 1.0.50.404 ProСтатистика   Отзывы о Grizzly 1.0.50.404 ProОтзывы (12)  
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3.44 из 5, всего оценок - 86
  • Рейтинг программы - 3.44 из 5
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Grizzly - антивирус нового поколения для надежной защиты системы от современных вирусных угроз, с которыми не в состоянии справиться антивирусы начала 2000 годов.

Защищает домашний компьютер от вирусных атак с ненадежных сайтов и переносных носителей информации. Предотвращает попадание спам-вирусов, троянов и других вредоносных программ. Бесплатное автоматическое обновление и переход на новую версию поддерживает вашу защиту в актуальном состоянии.

Особенности приложения:

  • Защита от всех видов вирусов, включая трояны, блокираторы экрана, шифровальщики, спам-вирусы, шпионы и многих других.
  • Файлы под надежной защитой. Не дает открыть инфицированный файл, предотвращая распространение вируса и инфицирование компьютера. Блокирует все зараженные файлы. При необходимости не позволит пользователю стандартными способами работать с ПК.
  • Онлайн защита при пользовании Интернетом. Мониторит каждое движение в браузере, чтобы предотвратить скачивание зараженных файлов и отражения вирусных атак. Все скачанные инфицированные файлы будут тут же заблокированы.
  • Мгновенная проверка безопасности файлов, программ и веб-сайтов надежно защищает от вирусов и других угроз для Windows.
  • Анти-Фишинг предотвращает кражу личных данных на поддельных веб-сайтах.
  • Оптимальный набор функций, интуитивно понятный интерфейс и высокая производительность на любом устройстве.
  • Контроль изменений сообщает о готовящихся изменениях параметров браузера, в том числе вызванных установкой рекламных программ, панелей инструментов и др.
  • Защита от сбора данных запрещает сайтам отслеживать сценарии пользования интернетом и собирать личные данные.
  • Контроль интернет-трафика помогает оптимизировать расходы при подключении к интернету через Wi-Fi, 3G и 4G.
  • Защита от программ-шифровальщиков предотвращает блокирование ваших файлов вредоносными программами.
  • Проверка безопасности публичных сетей Wi-Fi помогает защитить вас от кражи данных через незащищенные сети.
  • Защита от несанкционированного подключения к веб-камере оберегает вас от подглядываний через камеру вашего компьютера.
  • Поиск уязвимостей не позволяет вредоносным программам использовать уязвимости в системе и приложениях.
  • Режим Безопасных программ разрешает запуск только доверенных приложений и ограничивает работу всех подозрительных программ.
Grizzly
Grizzly
Grizzly
Grizzly
Статус программы Условно-бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 2 525
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы
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Отзывы о программе Grizzly

Манек про Grizzly 1.0.44.368 [16-02-2018]

Как и у касперского сразу одна надпись из скрипшота "оптимизировать использование процессора" напрашивает на вывод: это типа можно меньше грузить процессор,но при этом автоматически уменьшается общий проверка,анализ на вирусы?
18 | | Ответить

Волк про Grizzly 1.0.42.353 [01-12-2017]

На 35 дней только бесплатный? Лучше Avast или 360Total поставлю.
32 | 2 | Ответить

Георгий про Grizzly 1.0.40.346 [20-11-2017]

Антивирус супер! очень нравится
| 8 | Ответить

Настя про Grizzly 1.0.40.346 [15-11-2017]

Удалил все вирусы. немогла избавится от вирусов и ркламы. он помог!
| 2 | Ответить

Andrew про Grizzly 1.0.34.310 [04-06-2017]

Норм антивирус покранимери по сравнению с 360 говноед ськьюрити
| 18 | Ответить

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