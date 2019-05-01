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5 Grizzly - антивирус нового поколения для надежной защиты системы от современных вирусных угроз, с которыми не в состоянии справиться антивирусы начала 2000 годов. Защищает домашний компьютер от вирусных атак с ненадежных сайтов и переносных носителей информации. Предотвращает попадание спам-вирусов, троянов и других вредоносных программ. Бесплатное автоматическое обновление и переход на новую версию поддерживает вашу защиту в актуальном состоянии. Особенности приложения: Защита от всех видов вирусов, включая трояны, блокираторы экрана, шифровальщики, спам-вирусы, шпионы и многих других.

Файлы под надежной защитой. Не дает открыть инфицированный файл, предотвращая распространение вируса и инфицирование компьютера. Блокирует все зараженные файлы. При необходимости не позволит пользователю стандартными способами работать с ПК.

Онлайн защита при пользовании Интернетом. Мониторит каждое движение в браузере, чтобы предотвратить скачивание зараженных файлов и отражения вирусных атак. Все скачанные инфицированные файлы будут тут же заблокированы.

Мгновенная проверка безопасности файлов, программ и веб-сайтов надежно защищает от вирусов и других угроз для Windows.

Анти-Фишинг предотвращает кражу личных данных на поддельных веб-сайтах.

Оптимальный набор функций, интуитивно понятный интерфейс и высокая производительность на любом устройстве.

Контроль изменений сообщает о готовящихся изменениях параметров браузера, в том числе вызванных установкой рекламных программ, панелей инструментов и др.

Защита от сбора данных запрещает сайтам отслеживать сценарии пользования интернетом и собирать личные данные.

Контроль интернет-трафика помогает оптимизировать расходы при подключении к интернету через Wi-Fi, 3G и 4G.

Защита от программ-шифровальщиков предотвращает блокирование ваших файлов вредоносными программами.

Проверка безопасности публичных сетей Wi-Fi помогает защитить вас от кражи данных через незащищенные сети.

Защита от несанкционированного подключения к веб-камере оберегает вас от подглядываний через камеру вашего компьютера.

Поиск уязвимостей не позволяет вредоносным программам использовать уязвимости в системе и приложениях.

Режим Безопасных программ разрешает запуск только доверенных приложений и ограничивает работу всех подозрительных программ.