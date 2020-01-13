AS SSD Benchmark

Partition Assistant - мощное приложение для полного управления разделами жестких дисков на компьютере

Victoria - неофициальная версия популярной программы Victoria 4.68b, которая тестирует оборудование непосредственно через порты, на самом низком уровне

CrystalDiskInfo - одно из лучших приложений для проверки состояния жестких дисков, которые поддерживают технологию S.M.A.R.T. Производит подробную диагностику и

HDD Low Level Format Tool 4.40

Бесплатная программа для низкоуровневого форматирования накопителей различных производителей (с интерфейсами S-ATA (SATA), IDE (E-IDE), SCSI, USB, Firewire) и Flash

Acronis Disk Director 12.5.0.163

Acronis Disk Director - комплекс мощных инструментов для управления дисками и разделами. Включает в себя набор основных операций: от создания и разбиения томов и

Victoria 5.23

Victoria - программа для тестирования жесткого диска. Проводит диагностику и выдает полную техническую информацию о HDD, FDD, CD/DVD, USB/Flash/SCSI накопителей