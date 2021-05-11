PlayerPro - продвинутый аудио и видео плеер для Android, предлагающий пользователю широкие функциональные возможности. Присутствует возможность просмотра и воспроизведения музыки по альбомам, артистам, жанрам, песням, изменение внешнего вида плеера с помощью скинов, редактирование тегов, поддержка скробблинга, таймер сна и многое другое.

Ключевые особенности PlayerPro: