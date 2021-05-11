PlayerPro для Android

Описание
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Оценка: 3.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная
Ограничение:15 дней
Версия:5.22 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 425 | Статистика
Размер:19,1 Мб
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PlayerPro - продвинутый аудио и видео плеер для Android, предлагающий пользователю широкие функциональные возможности. Присутствует возможность просмотра и воспроизведения музыки по альбомам, артистам, жанрам, песням, изменение внешнего вида плеера с помощью скинов, редактирование тегов, поддержка скробблинга, таймер сна и многое другое.

Ключевые особенности PlayerPro:

  • Просмотр и воспроизведение музыки по альбомам, артистам, жанрам, песням, плейлистам, папкам и альбомам артистов.
  • Просмотр и воспроизведение видео.
  • Ручной выбор необходимых обложек альбомов, фото артистов, иллюстраций жанров из Интернета, галереи, ID3-тегов, папки альбома.
  • Изменение интерфейса с помощью скинов.
  • Одиночное и групповое редактирование тегов: название, альбом, артист, артист альбома, дорожка, год, жанр, комментарий.
  • Наличие 5-полосного графического эквалайзера со встроенными пресетами.
  • Наличие аудио эффектов (ревебрация, усиление низких частот, регулятор громкости).
  • Умные плейлисты.
  • Импорт/экспорт истории и рейтингов из десктопных музыкальных плееров.
  • Наличие виджетов домашнего экрана.
  • Поддержка уведомлений.
  • Поддержка скробблинга.
  • Таймер сна с постепенным затуханием.
  • Поддержка гарнитуры.
  • Широкий поиск по аудиотеке с возможность голосового поиска.
  • Управление жестами и многое другое.
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