PlayerPro для Android
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная
|Ограничение:
|15 дней
|Версия:
|5.22 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|BlastOn SA
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 425 | Статистика
|Размер:
|19,1 Мб
|СКАЧАТЬ
PlayerPro - продвинутый аудио и видео плеер для Android, предлагающий пользователю широкие функциональные возможности. Присутствует возможность просмотра и воспроизведения музыки по альбомам, артистам, жанрам, песням, изменение внешнего вида плеера с помощью скинов, редактирование тегов, поддержка скробблинга, таймер сна и многое другое.
Ключевые особенности PlayerPro:
- Просмотр и воспроизведение музыки по альбомам, артистам, жанрам, песням, плейлистам, папкам и альбомам артистов.
- Просмотр и воспроизведение видео.
- Ручной выбор необходимых обложек альбомов, фото артистов, иллюстраций жанров из Интернета, галереи, ID3-тегов, папки альбома.
- Изменение интерфейса с помощью скинов.
- Одиночное и групповое редактирование тегов: название, альбом, артист, артист альбома, дорожка, год, жанр, комментарий.
- Наличие 5-полосного графического эквалайзера со встроенными пресетами.
- Наличие аудио эффектов (ревебрация, усиление низких частот, регулятор громкости).
- Умные плейлисты.
- Импорт/экспорт истории и рейтингов из десктопных музыкальных плееров.
- Наличие виджетов домашнего экрана.
- Поддержка уведомлений.
- Поддержка скробблинга.
- Таймер сна с постепенным затуханием.
- Поддержка гарнитуры.
- Широкий поиск по аудиотеке с возможность голосового поиска.
- Управление жестами и многое другое.
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Отзывы о программе PlayerPro
Admin
Отзывов о программе PlayerPro 5.22 пока нет, можете добавить...