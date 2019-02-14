Windows and Office ISO Downloader - небольшое бесплатное приложение, которое предлагает легкий и удобный способ для загрузки официальных образов ISO операционных систем Windows и офисных пакетов MS Office непосредственно с серверов Microsoft. Не требует установки.

Приложение отображает список доступных операционных систем и офисных пакетов, для которых можно скачать образы. После выбора соответствующей системы утилита отображает форму, схожую с интерфейсом Microsoft TechBench. Вам останется только выбрать выпуск выбранной операционки, язык продукта и разрядность.

Кроме этого, загрузка готовых образов ISO операционной системы, которая уже установлена, станет неплохим способом для переустановки или восстановления системы.

Доступные для загрузки ISO-образы:

Windows 7, 8.1, 10, 10 Insider Preview

Office 2010, 2013, 2016, 2019

Внимание! Для работы потребуется Microsoft .NET Framework 4.x