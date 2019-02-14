Windows ISO Downloader для Windows

Windows ISO Downloader 8.02

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Windows ISO Downloader 8.02Описание   Скачать Windows ISO Downloader 8.02СКАЧАТЬ (3,5 Мб) Скриншоты Windows ISO Downloader 8.02Скриншоты (3)   Статистика Windows ISO Downloader 8.02Статистика   Отзывы о Windows ISO Downloader 8.02Отзывы (5)  
Оцените программу!
4.50 из 5, всего оценок - 26
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Windows and Office ISO Downloader - небольшое бесплатное приложение, которое предлагает легкий и удобный способ для загрузки официальных образов ISO операционных систем Windows и офисных пакетов MS Office непосредственно с серверов Microsoft. Не требует установки.

Приложение отображает список доступных операционных систем и офисных пакетов, для которых можно скачать образы. После выбора соответствующей системы утилита отображает форму, схожую с интерфейсом Microsoft TechBench. Вам останется только выбрать выпуск выбранной операционки, язык продукта и разрядность.

Кроме этого, загрузка готовых образов ISO операционной системы, которая уже установлена, станет неплохим способом для переустановки или восстановления системы.

Доступные для загрузки ISO-образы:

  • Windows 7, 8.1, 10, 10 Insider Preview
  • Office 2010, 2013, 2016, 2019

Внимание! Для работы потребуется Microsoft .NET Framework 4.x

Скриншоты Windows ISO Downloader:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский, Украинскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)33 / 26 493
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов
 Программа Windows ISO Downloader отмечена редакцией SoftPortal.com
ТОП-сегодня раздела "Загрузка файлов"
 

Download Master 6.17.2.1613

Download Master - популярный менеджер загрузок, который предлагает пользователю широкий спектр разнообразных функций и инструментов. Умеет работать с различными

Ummy Video Downloader 1.10.3.1

Ummy Video Downloader - удобное в эксплуатации приложение для загрузки видео с YouTube. Присутствует возможность сохранить на ПК аудиодорожку отдельно от видео.

Windows ISO Downloader 8.02

Windows and Office ISO Downloader – удобная бесплатная утилита, с помощью которой вы сможете загрузить официальные образы операционных систем Windows и пакеты MS

VKMusic 4.81.3

VKMusic - бесплатная утилита для скачивания мультимедийных файлов с таких ресурсов, как например ВКонтакте, YouTube, Vimeo, Mail.ru, Яндекс.Видео и др. Присутствует

юБар 1.9.6.5

uBar - бесплатная программа, предназначенная для поиска, скачивания и воспроизведения любых файлов в Интернете. Представляет собой простую и понятную форму для

YouTube Downloader 4.3.4.453

YouTube Downloader - бесплатная и очень простая в использовании программа, которая позволяет сохранять видео с известного файлового хранилища YouTube

скачать Adguard

Отзывы о программе Windows ISO Downloader

Viola про Windows ISO Downloader 7.35 [21-01-2019]

Спасибо,очень выручили,сутки потратила,чтобы сделать самой образ и все впустую...одно,другое,третье...а у вас готовое решение!!!безмерно благодарна!
2 | 1 | Ответить

Andrey про Windows ISO Downloader 6.02 [10-06-2018]

Почему нет русского языка для win7?
| 11 | Ответить

Куратор про Windows ISO Downloader 5.06 [07-07-2017]

Win7 полный шлак с загрузкой.. мало того что только 2 редакции всего, так еще и язык системы всего! только 2 языка корейский и французкий.. нет слов..
5 | 2 | Ответить

omni1000 про Windows ISO Downloader 5.02 [12-06-2017]

win7 только home basic и proffesional.
| | Ответить

Андрей про Windows ISO Downloader 4.1.2 [22-01-2017]

Отличная прога. Скорость скачиная - средняя. Работает=)
| 1 | Ответить

Читать все отзывы (5) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 